Èý¥á¥¤¥¯¤Î¤³¤³¤¬Æñ¤·¤¤¡ªº¸±¦º¹¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤ªÇº¤ß¤ò²ò·è¤¹¤ë´ÊÃ±¥Æ¥¯

¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Îasami.t¤Ç¤¹¡£¥µ¥í¥ó¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤óÂ¿¤¤¤ªÇº¤ß¤¬¡¢Èý¥á¥¤¥¯¤Îº¸±¦º¹¡£º£²ó¤Ï¤½¤Î¸¶°ø¤È¡¢¤À¤ì¤Ç¤â¤Ç¤­¤ë´ÊÃ±¤Ê²þÁ±¥Æ¥¯¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£

1¡§¤½¤â¤½¤âÈý¤Ïº¸±¦ÈóÂÐ¾Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤ÈÃÎ¤ë

¤Þ¤ºÂçÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡Ö¿Í¤Î´é¤Ï¸µ¡¹º¸±¦ÈóÂÐ¾Î¡×¤Ç¤¹¡£

¡¦¹ü³Ê

¡¦¶ÚÆù¤Î»È¤¤Êý

¡¦É½¾ð¥°¥»

¤³¤ì¤¬º¸±¦¤Ç°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢Èý¤â°ã¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï¼«Á³¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£

Âç»ö¤Ê¤Î¤¬ ¡ÖÁ´¤¯Æ±¤¸¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤È¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡£

ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢±óÌÜ¤Ç¸«¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¤Èý¤òºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

2¡§ÉÁ¤­»Ï¤á¤Ï¡ÖÈý¿¬¡×¤«¤é

º¸±¦º¹¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¿Í¤Û¤É¡¢ÈýÆ¬¤«¤éÉÁ¤­»Ï¤á¤ë¤Î¤ÏNG¤Ç¤¹¡£

ÍýÍ³¤Ï²¼µ­¤Ç¤¹¡£

¡¦ÈýÆ¬¤ÏÇ»¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤

¡¦º¸±¦¤Î°ÌÃÖ¥º¥ì¤Ëµ¤¤Å¤­¤Ë¤¯¤¤

¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¼ê½ç¤Ï

­¡Èý¿¬¤Î¡È½ª¤ï¤ê¤Î°ÌÃÖ¡É¤òº¸±¦¤ÇÂ·¤¨¤ë

­¢Èý»³¡ÁÈý¿¬¤òÀè¤ËÇö¤¯ÉÁ¤¯

­£ºÇ¸å¤ËÈýÆ¬¤òÂ­¤¹

¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

Èý¿¬¤¬Â·¤¦¤À¤±¤Ç°ìµ¤¤Ëº¸±¦º¹¤¬ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

3¡§ÊÒÊý¤ò¡ÖÀµ²ò¡×¤Ë¤·¤Æ¡¢¤â¤¦ÊÒÊý¤ò´ó¤»¤ë

º¸±¦Æ±»þ¿Ê¹Ô¤ÇÉÁ¤¯¤È¡¢ÌÂ»Ò¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£

¡¦ÉÁ¤­¤ä¤¹¤¤Êý¤ÎÈý¤òÀè¤Ë»Å¾å¤²¤ë

¡¦È¿ÂÐÂ¦¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ë´ó¤»¤ë¡×¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÄ´À°

¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¹â¤µ¡¦³ÑÅÙ¡¦Ä¹¤µ¤òÈæ¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Á¤ò´°àú¤Ë¿¿»÷¤·¤Ê¤¯¤ÆOK¡ª

¶À¤ò¾¯¤·Î¥¤·¤Æ¸«¤ë¤È¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£

4¡§Ç»¤µ¤ÇÄ´À°¤¹¤ë¤È¼ºÇÔ¤·¤Ë¤¯¤¤

º¸±¦º¹¤¬¤¢¤ë¤È¡Ö·Á¤òÄ¾¤½¤¦¡×¤È¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÇ»¤µ¤ò¹ç¤ï¤»¤ëÊý¤¬´ÊÃ±¤Ç¼«Á³¤Ç¤¹¡£

¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï

¡¦Çö¤¤Êý¤ËÉÁ¤­Â­¤¹

¡¦Ç»¤¤Êý¤Ï¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¥Ö¥é¥·¤Ç¤Ü¤«¤¹

¡¦¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë1ËÜ¤ÇÄ¾¤½¤¦¤È¤·¤Ê¤¤

¤Ç¤¹¡£

º¸±¦º¹¡á·Á¤¸¤ã¤Ê¤¯¡ÈÇ»Ã¸º¹¡É¤Î¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©Èý¤Ïº¸±¦¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢´éÁ´ÂÎ¤Ç¤Ê¤¸¤ó¤Ç¤¤¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£

¤¼¤ÒÌÀÆü¤Î¥á¥¤¥¯¤«¤é»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£