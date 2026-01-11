これ本家と何が違うの！？無印激似が500円で震えた…！つくりも完璧なお得商品
商品情報
商品名：麻入り収納ボックス（フタ付）
価格：￥550（税込）
サイズ（約）：38cm×26cm×26cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480799681
無印そっくりなのにこっちのがお得！ダイソーの『麻入り収納ボックス（フタ付）』
今回ご紹介するのは、ダイソーで見つけた麻入り収納ボックス（フタ付）』という商品。衣類などの整理整頓に便利な、布製収納ボックスです。
価格は550円（税込）。筆者が購入した店舗では、収納グッズ売り場に置かれていました。
どこかで見たアイテムだなと思ったのですが、無印良品にあるソフトボックスにそっくり！サイズもほぼ同じで無印の商品は990円（税込）なので、ダイソーのほうがお得です。
材質はポリエステルと麻が使用されています。
風合いがありナチュラルなので、見える場所に置いても空間になじみやすいです。
ちなみに無印の商品もポリエステルと麻が使用されているので、素材も似ています。
内側にはコーティングが施されていてハリがあります。
100均のものとは思えないくらいしっかりしていて、丈夫な作りなので長く使えそうです！
こういった点も無印の商品に良く似ていて、驚きのあまり震えました…！
しっかりとした作りで収納力も抜群！持ち手付きで引き出しやすい◎
サイズは約38cm×26cm×26cmとそこそこ収納力があり、夏物のワンピースを6着入れてもまだ若干余裕があります。
不織布素材の収納ボックスと違い、ある程度ハリがあるので、物を入れた後に形を保ちやすいのがお気に入りポイント！
くたっとして見えないので外見が整いやすく、保管しやすい印象を受けました。
無印の商品のように、持ち手が付いているのも便利だなと感じました！
高い場所に置いた場合でもサッと引き出しやすいので、衣替えの際も楽ちんです。
今回はダイソーの『麻入り収納ボックス（フタ付）』をご紹介しました。
細かい部分は違えど、無印の商品にそっくりなアイテムがお得に買えるのは嬉しいですね！気になる方は、ぜひチェックしてみてください。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。