100均の”のり”を使って目からウロコ！「あまりの黒さにびっくり」「その発想はなかった」

ハガキや書類など、個人情報の管理って意外と大変ですよね。そんな時に使ってみてほしいアイデア商品が、セリアの文具売り場にありました。スティックのりタイプのアイテムなのですが、使ってみるとあまりの黒さに驚くほど…！これで個人情報を守れるので、シュレッダー要らずで楽ちんなんですよ。詳しく見ていきましょう♪

商品情報

商品名：ブラックスティックのり

価格：￥110（税込）

販売ショップ：セリア

JANコード：4560436815563

個人情報対策ができる！セリアのアイデアが光る文房具をチェック

セリアをパトロールしていると、文房具売り場で珍しいアイテムを発見しました。その名も『ブラックスティックのり』。お値段はもちろん￥110（税込）です。

ブラックなのはパッケージだけかな〜？と思いきや、フタを開けてみるとビックリ。のり自体が真っ黒なんです。この特殊なのりを塗ることで、住所や宛名などの個人情報しっかり隠せるんだそうですよ。早速やっていきます！

シュレッダー不要で楽ちん！セリアの『ブラックスティックのり』

ノートの紙に文字を書いて実験していきます。

文字の上からのりを塗ると、本当に真っ黒でびっくり！表からだと文字がまったく透けないので、ちゃんと読めない状態になりました。

しかし、裏側からは透けてしまうよう。今回使ったものがノートの薄い紙だったので、文字を透かしても裏側からは読めないような厚い紙、またははがきに印刷された個人情報には非常に有効だと感じました。

ノートの紙は、何度か貼り付けると文字を完全に隠せました。のりなので、紙をたたんだ状態で固定できるのが◎自宅など、シュレッダーがない場所でもしっかり個人情報を守れるので、便利なアイテムだと思いました。

今回はセリアの『ブラックスティックのり』をご紹介しました。

ご家庭やオフィス、学校など個人情報を取り扱う際に有効的なセリアのアイデアグッズ。のりで隠すなんて発想は目から鱗でしたが、実際に使ってみるとシュレッダー要らずでGOOD。ハガキや書類など、厚みのある用紙には特に効果を発揮するアイテムだと思いました。

データ流出などの責任を取ってくれるものではないので、あくまで個人用に使うのがおすすめです。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。