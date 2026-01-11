買い替えたいと思ってたら300円でお手頃！トイレ掃除のアレ専用グッズ

トイレ掃除といえば、今ではすっかり付け替えできるクリーナーが主流ですよね。我が家でも使っているのですが、そろそろ買い替えたいと思っていたところ、まさかのダイソーで専用ハンドルが販売されていました！クリーナーをがっちり固定できる仕組みで、ストレスなく使えて優秀。300円なのに使い勝手抜群です！

商品情報

商品名：トイレクリーナーハンドル

価格：￥330（税込）

サイズ（約）：幅2.5cm×奥行2cm×長さ42cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4560314969821

300円で手頃に買える！まさかのダイソーで専用ハンドルを発見！

今回ご紹介するのは、ダイソーで見つけた『トイレクリーナーハンドル』という商品。

トイレ掃除用の付け替えクリーナーを挟むための専用ハンドルです。我が家ではスクラビングバブルを使用しており、そろそろハンドルを買い替えるタイミングだったので、ちょうどいいと思い購入してみました。

価格は330円（税込）。筆者が購入した店舗では、掃除グッズ売り場に置かれていました。

購入時はハンドル部分が分解された状態で梱包されているので、使用前に組み立てます。

ハンドル同士を、カチッと音がするまで差し込むだけなので簡単でした。

レバーを引くことで、ワンタッチで先端部分が開く仕組みです。

ハンドルの先端部分に別売のクリーナーを差し込み、レバーをスライドさせることでクリーナーを固定できます。

スクラビングバブルのハンドルの先端の内側には細かい溝が付いているものの、クリーナーを挟んだ時のグリップ力は正直いまひとつでした。

フチ裏を掃除していると、クリーナーがフチに挟まって本体から脱落してしまうことがあり、ストレスを感じることもありました。

一方、こちらは先端部分にとげがついていて、クリーナーをがっちりと固定することができます。

分厚いクリーナーは少々固定しにくいものの、しっかりと挟めば全く外れることはありませんでした。

とげのおかげか擦り洗いをしても脱落せず、しっかりと固定された状態を維持できるのがとてもいいなと思います！

掃除が終わったら、パッとクリーナーを取り外せるので後片付けも簡単！

手が汚れにくく衛生面も安心です。

有名な商品との違いは？実際に使ってみて検証！

実際に使ってみると、スクラビングバブルのハンドルよりも、カーブが緩やかな印象を受けました。

そのため、縁裏が磨きにくいかな…？と思いましたが、向きを工夫して持つことで狙った場所にきちんと当てることができました。

また、スクラビングバブルを使っていた筆者としては、クリーナーを挟む方向が気になりました。

スクラビングバブルのハンドルのように、上部にレバーがくるように持つと、クリーナーが縦向きに…。かといってクリーナーが横を向くように持つと、カーブに違和感が…。

ですが、使っていくうちに慣れてきたので、購入を検討している方はこのあたりもぜひ参考にしてみてください。

スタンド付きなのが嬉しいポイント！

トイレの隅などに立てて保管できます。

省スペースで置けるので邪魔に感じません。

今回はダイソーの『トイレクリーナーハンドル』をご紹介しました。

Amazonなどでスクラビングバブルのハンドルを購入するとなると、付け替えクリーナーがセットになっているとはいえ1,000円以上…。身近なダイソーで、ハンドルのみを330円で買えるのはお手頃なので、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。