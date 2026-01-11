知っている人は即買い級♡界隈で話題の素材が100均なら少量で買えるよ〜！

ダイソーをパトロールしていると、今ハンドメイド界隈で話題になっているインド刺繡の素材を見つけて驚き！専門店でしか購入できないと思っていたので、手軽にGETできて感動しました。また、手芸店だと少量買いができない場合もありますが、ダイソーなら必要な分だけ手に入るので◎今すぐ手芸グッズ売り場へGO♡

商品情報

商品名：インド刺繍リボン

価格：￥330（税込）

サイズ（約）：巾12cm 長さ20cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4560441870571

なんでダイソーで売ってるの！？話題の素材をGETしちゃいました♡

ダイソーをパトロールしていると、手芸グッズ売り場でまさかの出会いが！なんと今、ハンドメイド界隈で話題になっている素材がしれっと販売されていたんです！驚きのあまり2度見してしまった筆者…しかも、並んでいるアイテムは1種類ではなく、色・柄・幅・長さなど、とてもバラエティに富んでいたんです。

棚一面に素材が並んでいる売り場は、とても華やかで見とれてしまうほど♡今回は、パッ目についた華やかな商品を購入してきましたが、他にもホワイト系やグレー系など、比較的落ち着いたタイプも並んでいましたよ。

筆者が入手してきた『インド刺繍リボン』は、しっかりとMade in India。近くで見ても美しい刺繡でうっとりします。

サイズは巾約12cm、長さ約20cm。お値段は￥330（税込）です。専門店だと、だいたい50cmで700円程度になるので、金額的には妥当かなと思いました。そこまでお得感はありませんが、手芸用品店だと少量を購入できない場合が多いので、ダイソーで気軽に買えるのはかなり魅力的ですよね。

裏側はこんな感じ。ダイソー商品なのに、かなり丁寧な作りですよね。

手軽にアレンジできる！ダイソーの『インド刺繍リボン』

手帳の表紙に、布用両面テープで貼り付けただけでもこの華やかさ！不器用な筆者でも、気軽にアレンジを楽しめるのが嬉しいです。裏面にも他の布を貼り付けたら、もっと見栄えが良くなるかもしれませんね。

両端を数回折ってテープで貼り付け、スナップボタンを縫い付けてみました。

裏地は付けていない簡単なポーチですが、刺繡がキレイなのでそこまで気にならなかったのがGOODです。

今回はダイソーの『インド刺繍リボン』をご紹介しました。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。