コレ1つ持ってると捗るよ〜！お店で売ってるようなアレが簡単に作れる！200円商品
商品情報
商品名：つなげる多用途ネット
価格：￥220（税込）
サイズ（約）：直径38cm×高さ20cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4979909962053
おうちで簡単！干し環境が整う！ダイソーの『つなげる多用途ネット』
干し野菜やドライフルーツ作りに興味はあるけれど、道具をそろえるのが面倒でなかなか踏み出せない…そんな方に試していただきたい便利グッズをご紹介します！
筆者もずっと「やってみたい止まり」でしたが、ダイソーのキッチングッズ売り場で見つけた、『つなげる多用途ネット』は、初心者でも扱いやすくておすすめです。
価格は220円（税込）。使い方はシンプルで、お好みの野菜や果物を入れて、風通しのいい場所に吊るすだけです。
上下にフックが付いていて、複数を縦に連結することができます。
一度にたくさん作りたい場合に便利です。
素材の丈夫さはかなり頼もしい印象。使い終わったあとは、スポンジでゴシゴシこすって洗っても、全く問題なし。
丈夫だから気兼ねなく使えて、お手入れがラクなのも使い勝手のいいポイントです。
今回は干し芋に挑戦してみました。
さつまいもは、竹串が通るまでやわらかく茹でます。
茹で上がったら、皮をむいて、1センチ幅で縦方向に切り、ネットへ。
入れ口はやや小さめな印象で、並べるときは少しだけ手間取りましたが、ファスナー式で開閉が簡単なのは良かったです。
干し物作りのハードルがぐっと下がる！食べ切れない野菜や果物を活用するのも◎
天気予報で晴天が続くタイミングを狙い、4日間ほど天日干ししました。
ネット全体で覆えるので、鳥につつかれたり、虫が寄ってくる心配もなく安心です。
完成した干し芋は、外はしっかり乾きつつ、中はほんのり柔らかさが残る仕上がりに。
見た目は不揃いでも、素朴な味わいがちゃんと楽しめました♪
今回は、ダイソーの『つなげる多用途ネット』をご紹介しました。
食べきれない野菜を干してみたり、果物を干して、甘みを凝縮させたドライフルーツを作ったり…特別な設備がなくても、ベランダや軒先で簡単に作れるのが嬉しいですね。
干し物作りに興味がある方は、ぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。