コレ1つ持ってると捗るよ〜！お店で売ってるようなアレが簡単に作れる！200円商品

干し野菜やドライフルーツ作りって、道具をそろえるのが大変でハードルが高い…と思っている方！ダイソーには、自宅で簡単に干し環境が整うアイテムが売っています！特別な設備が必要だと思いがちですが、このネットがあればベランダの一角で簡単に干し物が作れます。食材を入れて吊るすだけなので、初心者でも簡単ですよ。

商品情報

商品名：つなげる多用途ネット

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：直径38cm×高さ20cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4979909962053

干し野菜やドライフルーツ作りに興味はあるけれど、道具をそろえるのが面倒でなかなか踏み出せない…そんな方に試していただきたい便利グッズをご紹介します！

筆者もずっと「やってみたい止まり」でしたが、ダイソーのキッチングッズ売り場で見つけた、『つなげる多用途ネット』は、初心者でも扱いやすくておすすめです。

価格は220円（税込）。使い方はシンプルで、お好みの野菜や果物を入れて、風通しのいい場所に吊るすだけです。

上下にフックが付いていて、複数を縦に連結することができます。

一度にたくさん作りたい場合に便利です。

素材の丈夫さはかなり頼もしい印象。使い終わったあとは、スポンジでゴシゴシこすって洗っても、全く問題なし。

丈夫だから気兼ねなく使えて、お手入れがラクなのも使い勝手のいいポイントです。

今回は干し芋に挑戦してみました。

さつまいもは、竹串が通るまでやわらかく茹でます。

茹で上がったら、皮をむいて、1センチ幅で縦方向に切り、ネットへ。

入れ口はやや小さめな印象で、並べるときは少しだけ手間取りましたが、ファスナー式で開閉が簡単なのは良かったです。

干し物作りのハードルがぐっと下がる！食べ切れない野菜や果物を活用するのも◎

天気予報で晴天が続くタイミングを狙い、4日間ほど天日干ししました。

ネット全体で覆えるので、鳥につつかれたり、虫が寄ってくる心配もなく安心です。

完成した干し芋は、外はしっかり乾きつつ、中はほんのり柔らかさが残る仕上がりに。

見た目は不揃いでも、素朴な味わいがちゃんと楽しめました♪

今回は、ダイソーの『つなげる多用途ネット』をご紹介しました。

食べきれない野菜を干してみたり、果物を干して、甘みを凝縮させたドライフルーツを作ったり…特別な設備がなくても、ベランダや軒先で簡単に作れるのが嬉しいですね。

干し物作りに興味がある方は、ぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。