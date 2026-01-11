スイーツビュッフェ界の女王・ウェスティンホテル東京のいちごスイーツが2026年もすごすぎる！美麗ケーキ、パフェ、生いちごも
◆スイーツビュッフェ界の女王・ウェスティンホテル東京のいちごスイーツが2026年もすごすぎる！美麗ケーキ、パフェ、生いちごも
ウェスティンホテル東京の「ザ・テラス」では、2026年4月30日（木）までの平日限定で「ストロベリーデザートブッフェ」を開催中。そこで、毎年大人気のフェアを、ビュッフェ専門YouTubeのモチ子さんとレポート。
ショートケーキをはじめ、タルト、パフェなど、美しすぎるいちごスイーツに思わずうっとり。さらに、生いちごの食べ比べも楽しめます。そのほか、名物の担々麺や、「八代目儀兵衛」のブレンド米を使ったおにぎりも。
年間50回以上ビュッフェに通う、ビュッフェオタクのモチ子です。今回訪れたのは、ウェスティンホテル東京のインターナショナルレストラン「ザ・テラス」。
お目当てはもちろん「ストロベリーデザートブッフェ」。「グラスショートケーキ」をはじめ、「苺のタルト」「フレジエ」「苺とチョコレートのパフェ」など、美しすぎるスイーツが集結していて、言葉を失ってしまうほど。さらに、フレッシュないちごも食べ比べできるなんて、さすが“スイーツビュッフェの女王”です。
もちろんスイーツから食べ始めていきましょう。
初めにいただくのは、いちご、ブルーベリー、バナナなど、フルーツがぎっしりの「苺とアサイーのヨーグルトフール」。スプーンを進めると、アサイーのソース、スポンジ、クリームといろいろな食感と味わいを楽しめます。
「苺とマスカルポーネクリームのトライフル」は、思わずうっとりしてしまうほどの美しさ。いちごのムース、マスカルポーネクリーム、生のいちごのまとまりがよく、全体的に爽やかなテイスト。いちごのおいしさが引き立てられています。
続いて「ホワイトチョコレートクリーム 苺のディップ」です。ココアビスケットをディップしてみると…。ほろ苦い味わいが、いちごチョコレート風味のクリームと相性抜群です。
「苺とチョコレートのパフェ」もかわいらしいビジュアル。トップのいちごは甘酸っぱく、チョコレートソースやクリームとよく合います。食べ進めていくと、チョコレートのスポンジも入っていて、いちごの爽やかさもチョコレートの濃厚さも楽しめる一品。さらにいちばん下には、フィアンティーヌも入っていて、サクサク食感もいい感じ。文句なしのおいしさです。
さっくりとしたシュー生地の「ストロベリーシュークリーム」。中には、いちごと軽めの食感のクリームと、ヘーゼルナッツのクリームが入っています。ナッツのザクザク感もアクセントに。
華やかな見た目の「苺とルバーブのタルト」。タルトはサクサク食感で、いちごがゴロゴロ。ルバーブのフルーティな酸味もいいですね。全体の調和が素晴らしいです。
「苺とピスタチオのモンブラン」です。上にはサクサクのクランブル、その周りはピスタチオクリームがいっぱい。カットしてみると、フレッシュないちごとソースが。
濃厚なピスタチオクリームと、ジューシーないちごのコントラストが最高！ 見た目はそこまで派手ではないのですが、本当においしいですね。
お次は、名物の「くるみ入り担々麺」を。本当においしくって大好物なんです。
どろっとしたスープが細麺にしっかり絡んで、何度食べていてもやっぱり絶品。ラー油の旨みとしびれ具合、ネギとニラの食感…、すべてが見事に調和する完璧な一杯です。
再び、塩気のある料理を選んでいきます。
ウェスティンホテル東京といえば、「唐揚げ」と「お好み焼き」もおいしいんです。
「唐揚げ」はもも肉を使っていて、表面をカリッ、中はジューシーに仕上げています。ご飯が食べたくなる味ですね。「お好み焼き」はふっくらとして食べ応え満点。ソースのおかげで、甘くなった口がさっぱりとします。
ひさしぶりにいただく「昔ながらのナポリタン」。パスタはプリッと弾力があり、コクのあるトマトソースと相性がいいです。
そのほか、「ちらし寿司」や「ホットサンド」もいただきました。
スイーツコーナーに戻りましょう。
「グラスショートケーキ」もとびきり美しいルックス。ベリーのソース、クリーム、スポンジなど、いろいろな食感や味わいが重なっていきます。クリームはほどよい甘さで口溶けもいい。ベリーのソースはしっかりと甘さがあるのですが、いちごの甘酸っぱさとのバランスがよく、幸せな余韻に浸れます。
こんがり焼き上げたキャラメリゼがたまらない「小豆と苺の和風トライフルのキャラメリゼ」。カリッとした表面を割ると、その下には、クリームや黒豆、粒あんのお出ましです。和のトライフルって、なんだか新鮮ですよね。
今日いちばん期待をしているのが、そう「フレジエ」です！ 見た目の美しさも圧倒的なんですよね。
しっかりとした食感の生地に、ジューシーないちごがたっぷり。ミルキーなクリームからは、しっかりとピスタチオの風味が感じられます。こっくり濃厚な味わいなのですが、ホールサイズで食べたいくらい。今年も最高においしかったです。
お次は、3種のいちごを食べ比べしてみます。
ひとつ目は「とちとおめ」。実が柔らかくて甘酸っぱい。「紅ほっぺ」は果肉感が強く、優しい甘さが広がります。ラストは「とちあいか」。さっぱりとした後味でおいしいです。
