【なだれ注意報】北海道・札幌市、小樽市、夕張市、岩見沢市、美唄市、芦別市などに発表（雪崩注意報） 11日10:14時点
気象台は、午前10時14分に、なだれ注意報を札幌市、小樽市、夕張市、岩見沢市、美唄市、芦別市、江別市、赤平市、三笠市、千歳市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町、共和町、岩内町、泊村、神恵内村、積丹町、古平町、仁木町、余市町、赤井川村、奈井江町、上砂川町、由仁町、長沼町、栗山町、月形町、浦臼町、新十津川町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町に発表しました。
石狩、空知、後志地方では、風雪や大雪、なだれに注意してください。石狩、後志地方では、高波に注意してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■札幌市
□なだれ注意報【発表】
12日にかけて注意
■小樽市
□なだれ注意報【発表】
12日にかけて注意
