タレント上沼恵美子（70）が11日、フジテレビ系「ボクらの時代」（日曜午前7時）に出演。同じく古希の歌手郷ひろみ（70）と女優大地真央（69）と対談し、さらに同学年の大物、明石家さんま（70）、サザンオールスターズ桑田佳祐（69）らの実名を出した。

古希で同学年の上沼が、2月5日に誕生日を迎えて70歳になる大地に「70歳、ぎょうさんおりますよ、芸能界、もう、ぶわぁぁ〜と」と話した。

郷が「なかなかお会いできない人とお会いしたかった」と今回の対談の人選について大地とはプライベートでも親交があったが、個人的に上沼には会えたことがなかったこともあって、この3人との共演を提案したと話した。

上沼は同学年の芸能人について「さんまちゃんもそうだし、多いんですね、っていいながらさんまさんだけか、ハハハハハ」と笑いつつ、「いやいやいや、いっぱいいるの。桑田さんもそうですよね、その辺も」と、2月26日に古希になる桑田の名前も出した。

さらに「その辺って言うたら失礼ですけど、ダーッといるんですよ、素晴らしいですね」と話した。すでに70歳になっている歌手では世良公則、Char。3月末までに古希を迎えるのは佐野元春、野口五郎らがいる。