ジョルジーニョ ロングインタビュー／第２回（全４回）

2012年に監督として鹿島アントラーズに帰還した元ブラジル代表のジョルジーニョ。リーグ戦では思うような結果を残せなかったが、Ｊリーグカップではタイトルを獲得した。当時の記憶を辿りながら、クラブとそのサポーターへの愛を語った。



2012年のＪリーグカップで優勝し、サポーターに胴上げされるジョルジーニョ監督 photo by Jun Tsukida / AFLO SPORT





――選手としてクラブを去る時に、必ず戻ってくると約束する選手は多いけど、実現するのはなかなか難しいものです。あなたが監督として鹿島アントラーズに戻った時の経緯を教えてください。

「僕はその前年の2011年に、ブラジル全国選手権で監督として非常に良い結果を出したんだ。指揮していたフィゲイレンセは、２部から昇格したばかり。１年で２部に逆戻りしないことが目標のチームだったんだけど、最終的に20チーム中７位という、クラブ史でも最高の順位で終えることができた。

それで鹿島から白羽の矢が立ったわけだ。鹿島ではJリーグ３連覇をはじめ、数々の成功をもたらしたオズワルド・オリヴェイラ監督が離れるタイミングだった。だから、連絡を受けた時には即答したよ。『それこそが、僕の求めていたことだ』と。

その時、オズワルドともかなり話をしたんだ。彼は自分がいた５年間について、僕に多くを伝えてくれた。それが鹿島だ。去る監督が、来る監督のために、正確な情報を伝えようとするんだ」

――当時のJリーグで、あなたの現役時代と異なる点はありましたか？

「日本でプレーする外国人が、あまりビッグネームではなくなっていた。一方で、日本人のレベルがすごく上がっていたね。技術が高くなり、経験も増していたから、外国人が大きな違いを見せるのは難しくなっていたと思う」

――監督として戦った2012年のJリーグは、厳しいスタートになりました。

「目標はもちろん優勝だったから、開幕からの５試合で１分４敗となってしまったのは、まさかのスタートだった。それまでの主力数人が去り、過渡期だったことに加えて、鹿島は経営的に厳しい時期だったから、大型契約はできないという事情もあった。だから若手を活かしたり、年長の選手にはフィジカルの準備をさせて臨んだんだけどね。

６試合目に初勝利を挙げてからは調子を上げていったけど、安定したレベルを維持できず、11位で終わってしまった。だから、スルガ銀行チャンピオンシップとナビスコカップで優勝した時は、とても嬉しかったよ。苦しい時期を乗り越えたタイトルだ。選手たちには感謝しかない」

【鹿島アントラーズとの固い絆】

――あなたはナビスコカップで、選手と監督の双方で優勝した初めての人物になりました。

「とても大きな喜びだった。選手として優勝した時は、大会MVPにも選ばれたんだ。副賞として、ものすごくたくさんのビスケットが家に届いて、寝室がビスケットでいっぱいになったよ（笑）。クラブのスタッフやご近所さん、友達など多くの人に、優勝の喜びと共にお裾分けをしたんだ。

監督としての優勝も、サポーターが歓喜に沸く姿を見て感動した。Jリーグで苦しい時を一緒に戦ったサポーターが、スタンドで一斉に立ち上がって手を高くあげて、スタジアム中が腕だらけになったように見えた（笑）。あの光景は忘れられないね」

――あなたが選手だった1998年に入団した小笠原（満男）、本山（雅志）、中田（浩二）、曽ヶ端（準）という若い世代が、監督として戻ってきた時には、鹿島の主力に成長していました。

「その２年前に入ったヤナギ（柳沢敦）も含め、技術力が高く、大きなポテンシャルを感じさせる選手たちだった。さらに良かったのは、彼らが若い時期に勝利の味を知ったことだ。僕やクロサキ（黒崎久志）、ハセガワ（長谷川祥之）、アキタ（秋田豊）、オクノ（奥野僚右）、イシイ（石井正忠）、ホンダ（本田泰人）、ナラハシ（名良橋晃）らと一緒に、すばらしいレガシーを構築した。彼らも成長し、鹿島のために多くのことを成し遂げた。

僕が監督として戻った時には、ナカタは負傷離脱していて、モトヤマもそれ以前のケガや病気によって、ベストコンディションを取り戻せていなかった。シーズンを通してほとんどの試合に出場したのは、オガサワラだ。優れた技術を備え、落ち着いて物事を観察するタイプの選手で、攻撃を組み立て、キャプテンも務めた。僕は戦術面の問題の解決法など、彼と多くの議論を重ねた。

その後、彼が引退し、指導者としてスタートした頃の仕事を見る機会があってね。ジーコがリオデジャネイロで毎年開催している、U-15日本ブラジル友好カップでのことだ。あの時、僕はすばらしい監督が生まれつつあることを確信したよ」

【日本のサッカーファンは世界のお手本】

――Ｊリーグでは11位に終わりましたが、シーズン中にチームの状態が上向き、最終的には契約更新のオファーを受けたと聞いています。

「鹿島は結果を要求しながらも、長期的に見てくれたんだ。強化部長は僕に『Jリーグで優勝できるレベルのチームを与えてやれなくて悪かった』と言ったよ。実際、戦力には限界があった。すばらしい試合をしたあとに、誰かがケガをすると、そのレベルが維持できなくなったりと。ただ、優勝争いの激しいJリーグで、安定したチームを作るのは、監督である僕の責任なんだ。僕が鹿島でやり残したのは、そういうところだ。

サポーターの思いに心が震えたよ。300人以上が集まって、社長とのミーティングを求めたんだ。そして実際、30人のサポーターが代表して副社長に直談判したそうだ。『あなたがやりたいことは、何でもやっていい。でも、ジョルジーニョを解雇してはいけない。彼はここで勝利をつかむんだから』と。僕を信じてくれたサポーターには、すごく感謝している。

実際、鹿島は僕との２年間の契約更新を準備してくれたんだ。でも、僕は家族の問題で去ってしまった。悩み抜いたうえでの決断だったけど、正直、去ったことは今でも残念に思っている」

――あらためて、日本のサポーターへのメッセージはありますか？

「Jリーグが開幕してから、サポーターは熱烈にサッカーを愛し続けてくれている。歴史が深まるにつれ、みんなもより深くサッカーを理解し、チームに要求するようになっているかもしれないね。日本のサッカーファンは、"サッカーを理解して要求すること"と、"サッカーを愛してチームを盛り上げること"が両立できるというお手本なんだ。

監督として日本にいた時、好ゲームの後、対戦相手のサポーターから何度、拍手喝采されたことか。ブラジルのスタジアムで監督が聞き慣れているのは、自分のチームのサポーターからでさえ「Burro! Burro!（バカ！ バカ！）」だというのに（笑）。

だから、そのスピリットを持ち続けてほしい。そういうJリーグであり続けてほしい。みんなには深く感謝しているよ。いつか、日本サッカーに戻ることが僕の夢だ」

（つづく）