ËÜ²°¥í¥«¥ó¥¿¥ó¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë ¸«ÃÎ¤é¤Ì¿À¸Í¤Î³¹¤ÇºÆ½ÐÈ¯¡£º£¤â¼«Âð¤Î°ì¼¼¤¬ËÜ²°¤Ç¤¹
¡¡³ÆÃÏ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Î½ñÅ¹¤òË¬¤Í¤ëÏ¢ºÜ¡ÖËÜ²°¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡£º£²ó¤Ï¿À¸Í»ÔÄ¹ÅÄ¶è¤Î¡ÖËÜ²°¥í¥«¥ó¥¿¥ó¡×¤Ø¡£Åìµþ¡¦À¾²®·¦¤Ç±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤¿5Ç¯Á°¤ËËÜÏ¢ºÜ¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿Å¹¤¬¡¢¿À¸Í¡¦¿·Ä¹ÅÄ¤Ë°ÜÅ¾¤·¤ÆºÆ½ÐÈ¯¡£º£¤â¼«Âð¤Î°ì¼¼¤ËËÜ¤òÊÂ¤Ù¤Æ±Ä¶È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤·¤¤³¹¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÊ¸¡¦¼Ì¿¿¡§ËÑ½çÍü¡Ë
¡¡¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç°ìÅÙË¬¤Í¤¿Å¹¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÅª¤ËºÆË¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Þ¤¿¾Ò²ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¤¡£Îã³°¤È¤·¤ÆËÜ²°lighthouse¤Î´Ø¸ýÎµÊ¿¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¤¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÅ¹¤Î°ÜÅ¾¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Ãø½ñ¡Ø¥æ¡¼¥È¥Ô¥¢¤È¤·¤Æ¤ÎËÜ²°¡Ù¡ÊÂç·î½ñÅ¹¡Ë ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¤´Ìµº»ÂÁ¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢ÊÄÅ¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Å¹¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·º£²ó¤Ï¡¢¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÊý¤òË¬¤Í¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£ËÜ²°¥í¥«¥ó¥¿¥ó¤ÎÇëÌîÎ¼¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡2023Ç¯¤Þ¤ÇÀ¾²®·¦¤Ë¤¢¤Ã¤¿Å¹¤Ï¡¢2024Ç¯10·î¤ËÊ¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¤Î¿·Ä¹ÅÄ¤Ë°ÜÅ¾¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¿·Ä¹ÅÄ¤Ë¤Ï¤º¤Ã¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ê¿¾íÎäÌÍ¤ÎÅ¹¤¬¤¢¤ë¡£¤Á¤ç¤¦¤ÉÊÌ·ï¼èºà¤¬Æþ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÇëÌî¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¿·Ä¹ÅÄ³¦·¨¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï¼Â¤Ë10Ç¯¤Ö¤ê¡£º£²ó¤Ï1±ØÎÙ¤ÎÃÏ²¼Å´¶ð¥öÎÓ±Ø¤Ç²¼¼Ö¤¹¤ë¤È¡¢¾¦Å¹³¹¤Ë¤Ï»°¹ñ»Ö¥Æ¥¤¥¹¥È¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ºå¿ÀÂç¿ÌºÒ¤ÎÈï³²¤¬¿ÓÂç¤À¤Ã¤¿³¹¤À¤±¤ì¤É¡¢¿·Ä¹ÅÄ±Ø¶á¤¯¤Î¸ø±à¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Å´¿Í28¹æ¤Î¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤ò»Ï¤á¡¢º£¤âÃÏ°è¤È¤·¤Æ²£»³¸÷µ±ºîÉÊ¤òÉü¶½¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¾¦Å¹³¹¤òÈ´¤±¤Æ5Ê¬ÄøÅÙÊâ¤¯¡£¤¢¤Ã¡¢½¸¹ç½»Âð¤Î2³¬¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤Ë¡¢²û¤«¤·¤ÎÓÒÅÇ¥¥ã¥é¤¬¸«¤¨¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡ª
Çò¤¤·úÊª¤Î2³¬¤Ë¸«¤¨¤ë¡¢¥í¥«¥ó¥¿¥ó¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡£
¡¡³¬ÃÊ¤ò¾å¤¬¤Ã¤ÆÅ¹¤ËÆþ¤ë¡£Á°¤è¤ê¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÇëÌî¤µ¤ó¤Ë¤½¤¦¸À¤¦¤È¡ÖÅ·°æ¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤Æ°µÇ÷´¶¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¹¤¯¸«¤¨¤ë¤±¤ì¤É¡¢°ÊÁ°¤ÈÆ±¤¸¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡³Î¤«ÇëÌî¤µ¤ó¤ÏÆàÎÉ¸©½Ð¿È¡£¿À¸Í¤ËÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬¤¤¤¿¤ê¡¢²¿¤«±ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±ï¤â¤æ¤«¤ê¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
Å¹¼ç¤ÎÇëÌîÎ¼¤µ¤ó¡£°ÊÁ°¤è¤êÉ½¾ð¤¬½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤ÀÊ¬
¡¡ÇëÌî¤µ¤ó¤Ï2020Ç¯1·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿À¾²®·¦¤ÎËÜ²°¥í¥«¥ó¥¿¥ó¤ò¡¢´Ý3Ç¯·Ð¤Ã¤¿2023Ç¯1·î¤ËÊÄÅ¹¤·¤¿¡£¤½¤ÎÇ¯¤ÎÊë¤ì¤ËÉã¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢Êì¿Æ¤â¹âÎð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£µ¢¾Ê¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÇÅÔÆâ¤ÎÊÌ¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë°Ü¤ê¡¢¤Ü¤ó¤ä¤ê¤ÈÅìµþ¤«¤éµî¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÄÌÈÎ¤Î¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÆàÎÉ¤Ë°ÜÅ¾¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¼Ö¤â±¿Å¾ÌÈµö¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢Êë¤é¤·¤Ê¤¬¤éËÜ²°¤òÂ³¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ê¤é´ØÀ¾¤ÎÅÔ»ÔÉô¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÂçºå¤äµþÅÔ»ÔÆâ¤ÇÊª·ï¤òÃµ¤·¤Æ¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ô¥ó¤È¤¯¤ë¾ì½ê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤·¤¿¤â¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¿À¸Í¤Ã¤ÆÁªÂò»è¤â¤¢¤ë¤Ê¤È¡¢¤Ò¤é¤á¤¯¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼Â²È¤Ë¤¤¤¿¤³¤í¤ÏÇßÅÄ¤è¤êÀ¾¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤è¤êµ¤¸õ¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡ÈéÉæ¤È¿À·Ð¤ÎÉÂ¤ÈÉÕ¤¹ç¤¤Â³¤±¡¢¡Ö¼£¤ë¡×¤ò¥´¡¼¥ë¤Ë¤»¤º¡¢¼ÖÃ«Ä¹µÈ¤¬¸À¤¦¤È¤³¤í¤Î¡Ö¶ÈÃì¡×¤òÊú¤¤·¤á¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤ëÇëÌî¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢À¥¸ÍÆâ³¤¤ËÌÌ¤·¤¿²º¤ä¤«¤Êµ¤¸õ¤È¡¢ÅÔ²ñ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¶á¤¯¤Ë³¤¤È»³¤¬¤¢¤ë¿À¸Í¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ë±Ç¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ë¡¢¤³¤ì¤ÏÀÊ¬¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤è¤ê¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
À¾²®·¦»þÂå¤Î»ñºà¤ò³è¤«¤·¡¢»¨Á³¤È¸«¤¨¤Ä¤Ä¤â¤¹¤Ã¤¤ê¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¾²®·¦»þÂå¤Ë¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥¤¥È¡ÖÅìµþRÉÔÆ°»º¡×¤Î¿À¸ÍÈÇ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ä¤é¤Ä¤é¤È¸¡º÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢º£¤ÎÊª·ï¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£ÃÛ60Ç¯¤ÎÎÂ¤Î¤¢¤ë¶õ´Ö¤ÏÆó´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢±ü¤Ë¤Ï¥¥Ã¥Á¥ó¤òÈ÷¤¨¤¿8¾ö¤Î»ä¼¼¤ÈÆÈÎ©ÀöÌÌÂæ¡¢¤½¤·¤Æ¤ªÉ÷Ï¤¤Þ¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ê¤Î¤Ë²ÈÄÂ¤ÏÀ¾²®·¦»þÂå¤è¤ê¤°¤ó¤È²¼¤¬¤ë¡£¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¥°¥ì¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¡ª
¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Ï¿·Ä¹ÅÄ¤¬¿À¸Í¤Î¤É¤Î¤¢¤¿¤ê¤«¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÏ¿Þ¤ò¹¤²¤Æ¤ß¤ë¤È¤¹¤°¤½¤Ð¤Ë¿À¸Í±Ç²è»ñÎÁ´Û¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ç¤ªÅ¹¤ò¤ä¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤°¤Ã¤ÈÍ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ê¤é¹ç¤ï¤»¤Æ´ó¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡±Ç²èÈãÉ¾²È¤Ç¤â¤¢¤ëÇëÌî¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢±Ç²è»ñÎÁ´Û¤¬Êâ¤¤¤Æ¤¤¤±¤ëµ÷Î¥¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¾å¤Ê¤¯ÎÉ¤¤´Ä¶¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¤Ïµï¼¼¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥¤¥ó¡¦¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¤Î¤¿¤á¤Ë²þÁõ¤·¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡¢¤Ä¤¤ÀèÆü¹©»ö¤ò½ª¤¨¤¿1³¬ÉôÊ¬¤¬¤¤¤Þ¤ÏÂÚºßÀ©ºî¤Î¤¿¤á¤Î¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Êª·ï¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¥¬¥é¥¹¹©·Ý¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¡¢ºî²È³èÆ°¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¿·Ä¹ÅÄ¤Ç¶µ¼¼¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Ç¯Îð¤â¤Û¤È¤ó¤ÉÆ±¤¸¡£¤¹¤Ù¤ÆÆþµï¤·¤¿¤¢¤È¤ËÃÎ¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È¡¢ÇëÌî¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Ö¿·Ä¹ÅÄ¤Ã¤Æ¤â¤È¤â¤È·¤»º¶È¤Ê¤ÉÊªºî¤ê¤¬¤µ¤«¤ó¤À¤Ã¤¿Ä®¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¤â¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤¹¡£¤ï¤±¤Î¤ï¤«¤é¤Ê¤µ¤òÊú¤¨¤¿ÆÈ¼«¤Î¥»¥ó¥¹¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢DIYÀº¿À¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2Ç¯¤Ë°ìÅÙ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ø²¼Ä®·Ý½Ñº×¡Ù¤â¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÃøÌ¾¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¾·æÛ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£ÃÏ°è¤ÎÀ¸³è¼Ô¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ½ÐÅ¸¼Ô¤Ç¤¹¡×
¡Ö¶á¤¯¤Î¤Õ¤¿¤Ð³Ø¼Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¤Õ¤¿¤ÐZINE¥Õ¥§¥¹¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤Ä¤Í¤ËºÅ»ö¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·Ä¹ÅÄ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¼«Á³¤È½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤â¤í¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¼«Ê¬¤Î¤è¤¦¤Ê¤è¤½¼Ô¤¬Íè¤ÆÂç¾æÉ×¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ÎÛ¹Í«¤Ç¤·¤¿¡£´²ÍÆ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÄÌ¤ê¤òÃæ¹ñ·Ï¤ä¥Ù¥È¥Ê¥à·Ï¡¢¥¤¥ó¥É·Ï¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢Êì¹ñ¤Î²Î¤ò²Î¤¤¤Ê¤¬¤é¼«Å¾¼Ö¤Ç³êÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â¤Î¤Ó¤Î¤Ó°é¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¡¢¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ç¸µµ¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÅ¹¤¹¤ëºÝ¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¤¬Å¹ÈÖ¤òÂå¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
À¾²®·¦»þÂå¤Ë¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¡¢²ø¤·¤¯¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Î¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤äÀê¤¤´ØÏ¢¤â¡¢¾®µ¬ÌÏ¤Ê¤¬¤éÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤°²òÂÎ¤·¤ÆÆ¨¤²¤é¤ì¤ë¡©
¡¡À¾²®·¦»þÂå¤ÎÇëÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢ÊÄÅ¹¸å¤ÏÊ¿Âæ¤ò°ÜÆ°¤µ¤»¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÉÛÃÄ¤òÉß¤¤¤Æ¿²¤Æ¤¤¤¿¡£¥È¥¤¥ì¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¤ªÉ÷Ï¤¤Ï¶á¤¯¤ÎÁ¬Åò¤È¡¢¤Þ¤µ¤Ë½»¤ß¤Ó¤é¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤âÌµÍý¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤ÆÇëÌî¤µ¤ó¤Ï¶ì¾Ð¤¹¤ë¤±¤ì¤É¡¢¡Ö»äÅª½êÍ¤ÎÊü´þ¡×¤ÎÀº¿À¤Ï¡¢º£¤âÀä»¿·ÑÂ³Ãæ¤À¡£
¡Ö¤È¤Ï¤¤¤¨ºß¸Ë¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÇã¤¤ÀÚ¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ïºâ»º¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¤Í¡×¡¡
¡¡¸½ºß¤Îºß¸Ë¤ÏÌó1000ºý¤Ç¡¢¿·´©¤È¸ÅËÜ¤Ï8:2¤Î³ä¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸ÅËÜ¤ÏÇëÌî¤µ¤ó¤Î»äÊª¤Ç¡¢¿·´©¤âÈ¿»ñËÜ¼çµÁ¤ò¤Ï¤¸¤á¡ÖÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î°Ê³°¤ÏÃÖ¤«¤Ê¤¤¡×»ÑÀª¤ò·ÑÂ³Ãæ¤À¡£ËÜÃª¤È¾²ºà¤ÏÀ¾²®·¦¤«¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤¤¡¢Å·°æ¤Î¥é¥¤¥È¤â¼«Ê¬¤Ç¤Ä¤±¤¿¡£¤À¤«¤é¡Ö²¿¤«¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤â¤¹¤°¤Ë²òÂÎ¤·¤Æ»ý¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤é¤ì¤ë¡×¤È¸À¤¦¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËËÜ1000ºý¤Ï¼Ö¤Ê¤·¤Ç¤Ï¸·¤·¤¤µ¤¤â¤¹¤ë¡£À¾²®·¦»þÂå¤è¤ê¤âÊ¸·Ý½ñ¤¬¤è¤¯Çä¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤â²Ì´º¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¾ïÏ¢¤Î¤Ò¤È¤ê¤ËÃæ³ØÀ¸¤¬¤¤¤Æ¡¢¶¯ÎÏ¤Ê»ö·ï¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿À¸Í»ÔÆâ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÌÀÀÐ¤ä²Ã¸ÅÀî¤«¤é¤â¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡£ËÜ²°¤â¡¢±Ç²è´Û¤â¡¢Èþ½Ñ´Û¤â¡¢¤È¤¯¤Ëµþºå¿À¤Ï°ì±ß¤Ç¤¹¡£¿ô¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤òµá¤á¤ÆÆü¾ïÅª¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬Åìµþ¤ÎÅÔ¿´Éô¤ÎÊë¤é¤·¤È¤Ï°ã¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
2³¬¤ÎÆâÏ²¼¤ËÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Áë¤òÌÀ¤±Êü¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ1Ç¯·Ð¤Ã¤¿¤¬¡¢ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Ë³Ú¤·¤¤Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÇëÌî¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£¿ÌºÒ°Ê¹ß¡¢Ä¹ÅÄ³¦·¨¤Ï²áÁÂ²½¤¬¿Ê¤ó¤À¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£Ë¬¤ì¤¿Æü¤ÏÊ¿Æü¤ÎÃë´Ö¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢³Î¤«¤Ë³¹¤òÊâ¤¯¿Í¤Ï¤Þ¤Ð¤é¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¥í¥«¥ó¥¿¥ó¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¡¢1918Ç¯¤Ë³«¾ì¤·¤¿´Ý¸Þ»Ô¾ì¤Ï¡Ö´Ý¸Þ¥¢¥¸¥¢²£Ãú¥Ê¥¤¥È²°Âæ¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ÆÆø¤ï¤¤¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÇëÌî¤µ¤ó¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¡Ø¥³¥â¥ó¤Î¡Ö¼«¼£¡×ÏÀ¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤È¤¤¤¦ËÜ¤ò¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¤ÎÎ©¤ÁÏÃ¤ÎÎ®¤ì¤Ç¤è¤¯´«¤á¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¹ÅÄ¤ä¤È¤Ê¤ê¤ÎÊ¼¸Ë¶è¤È¤¤¤Ã¤¿²¼Ä®¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ø¼«¼£¡Ù¤ä¡Ø¥³¥â¥ó¡Ù¡Ê¶¦ÍÃÏ¡Ë¤Î°Õ¼±¤ò¤´¤¯¼«Á³¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£´é¤¬¸«¤¨¤ëÈÏ°Ï¤ÇÀ¸³è¤¬À®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹ÔÀ¯¤â¿È¶á¤Ç¤¹¡£ÅÔ»Ô¤Îµ¬ÌÏ¤È¤·¤Æ¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÀèÆü¡¢Ä»¼èÂç³Ø¤Î¼Ò²ñ³Ø¤ÎÀèÀ¸¤¬¤¤¤é¤·¤Æ¡¢¿·Ä¹ÅÄ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¡¢¤ª¤É¤í¤¯¤ÈÆ±»þ¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤À¸À¸ì²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ª¤â¤í¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡´ØÅì¤ËÈæ¤Ù¤ÆÎä¤¨¹þ¤ß¤¬¥Þ¥¤¥ë¥É¤ÊÅÚÃÏÊÁ¤Î¤ª¤«¤²¤«¡¢ÇëÌî¤µ¤ó¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÂÎÄ´¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤è¤¯À¸¤¤Æ¤¤¿¤Ê¡×¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´èÄ¥¤é¤º¤ËÀ¸¤±ä¤Ó¤ë¡¢¡ÖÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¡×¤Î¿¿µÕ¤Î¡¢¡ÖÍ¥²í¤ËÆ¯¤«¤º¤ËÀ¸¤±ä¤Ó¤ë¡×¤³¤È¤¬¡¢À¸¤¤ë¾å¤Ç¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤À¡£
¡ÖÏ«Æ¯¤ÏÈþÆÁ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢Ï«Æ¯¤Ë²Á¤¹¤ë¡ØÇ½ÎÏ¡Ù¤Ç¿Í´Ö¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢³Êº¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¼Ò²ñ¤òÀµ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯Æ¯¤«¤º¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯½êÍ¤·¤Ê¤¤À¸¤Êý¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÎ¤é¤º¤·¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤ËÉÔÀµµÁ¤Ë²ÃÃ´¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯Èò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡Ø¤Ê¤ë¤Ù¤¯¡Ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤³¤ÎÄ®¤Ë¹Ô¤Ãå¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦Êë¤é¤·¤â¼«Á³¤ËÀ®¤êÎ©¤Ä¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡¡
¡¡¤¿¤Þ¤¿¤Þ¹Ô¤Ãå¤¤¤¿¾ì½ê¤Ç¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯¡×Æ¯¤«¤º¤ËÀ¸¤¤ë¡£²¿¤â¤«¤â¤¬¼«Í³¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
´ØÀ¾¤ä¿À¸Í¤Ë´Ø¤¹¤ëËÜ¤äZine¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢°ÊÁ°¤È°ã¤¦ÅÀ¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¤ªÌÜÅö¤Æ¤ÎÊ¿¾íÎäÌÍ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤ÈÄêµÙÆü¡£¤Ç¤â¤Þ¤¿¿·Ä¹ÅÄ¤ËÍè¤ë¸ý¼Â¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤É¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤Ëº¹¤·¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ìÅÙÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤ÆÇëÌî¤µ¤ó¹Ô¤¤Ä¤±¤ÎÄ®Ãæ²Ú¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡£¤³¤Î¤´»þÀ¤¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤400±ß¤Î¥é¡¼¥á¥ó¡¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯550±ß¤Î¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¡¢»ä¹¥¤ß¤ÎÇöÌ£¤¹¤®¤ºÇ»¤¹¤®¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢ÀäÌ¯¤ÊÌ£²Ã¸º¤Î¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÃÏ°èÇ¤â½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿´ò¤·¤¤¸Â¤ê¡£
¡¡¤â¤¦¤¹¤°31²óÌÜ¤Î¡Ö1¡¦17¡×¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿À¸Í»ÔÄ¹ÅÄ¶è¤Ï¡¢°ìÊâÆ§¤ß¹þ¤á¤Ð¼¢Ì£¤¢¤Õ¤ì¤ë³¦·¨¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÇëÌî¤µ¤ó¤òÄÌ¤·¤Æ»ä¤â¤³¤Î³¹¤Î¤³¤È¤ò¡¢¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£
Êª·ï¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¬¥é¥¹ºî²È¤ÎºîÉÊ¤â¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÇëÌî¤µ¤ó¤¬Áª¤Ö¡¢À¤³¦¤Î¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤âÆÉ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë3ºý
¡ü¡ØÄ«¤Î¥Ô¥¢¥Î--°¿¤ëÈþ³Ø¼Ô¤Î¡Ø°¦¤ÈÀ¸¤ÎÆüµ¡Ù¡Ù¥¥à¡¦¥¸¥Ë¥ç¥óÃø¡¢¾®³Þ¸¶Æ£»ÒÌõ ¡ÊCE¥á¥Ç¥£¥¢¥Ï¥¦¥¹¡Ë
¡¡Ãå¼Â¤Ë»à¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤æ¤¯¿ÈÂÎ¤È¡¢¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤æ¤¯Àº¿À¤¬¡¢¸òºµ¤¹¤ë°ìÅÀ¤ÇÊ¸ÂÎ¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£»í¤Ç¤¢¤ê¡¢À¸¤ÎµÏ¿¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ï¥ó¥°¥ë¤ò³Ø¤ó¤À¤é¡¢¤Þ¤Ã¤µ¤¤Ë¸¶½ñ¤òÆÉ¤ß¤¿¤¤¤Î¤Ï¤³¤ÎËÜ¤Ç¤¹¡£
¡ü¡Ø¥¬¥¶¡¦¥¥Ã¥Á¥ó--¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÎÁÍý¤ò¤á¤°¤ëÎ¹¡Ù¥Þ¥®¡¼¡¦¥·¥å¥ß¥Ã¥È¡¢¥é¥¤¥é¡¼¡¦¥¨¥ë¡á¥Ï¥Ã¥À¡¼¥ÉÃø¡¢²¬¿¿Íý´Æ½¤ ¡Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸¡Ë
¡¡¥¬¥¶¤Î²ÈÄíÎÁÍý¤Î¡¢Åòµ¤¤Î±ü¤«¤éÎò»Ë¤ÈÊë¤é¤·¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¹½À®¡£¤¤¤Þ¡¢Èà¤ÎÃÏ¤Ç²¿¤¬Ã¥¤ï¤ì¡¢²¿¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£µ¨Àá¤ÎºÌ¤ê¤æ¤¿¤«¤Ê»×¤¤¤ª¤â¤¤¤Î¥·¥Á¥å¡¼¤ä¥¹¡¼¥×¤Ë¡¢¤¿¤ÀÁÛÁüÎÏ¤¬»î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¡Ø»ñËÜ¼çµÁ¤Ï¤Ê¤¼»ä¤¿¤Á¤ò¹¬¤»¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ù¥Ê¥ó¥·¡¼¡¦¥Õ¥ì¥¤¥¶¡¼Ãø¡¢¹¾¸ýÂÙ»ÒÌõ ¡Ê¤Á¤¯¤Þ¿·½ñ¡Ë
¡¡¿Í¼ïº¹ÊÌ¡¢Àº¹ÊÌ¡¢¼ïº¹ÊÌ¡¢¤½¤·¤Æ´Ä¶ÇË²õ¤¬¡¢»ñËÜ¼çµÁ¤Îº¬¸»Åª¤Ê¼ýÃ¥¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡¢¤½¤ÎÎò»ËÅª¹½Â¤¤òÌÀ²÷¤Ë²ò¤¯¡£³ÆÏÀ¤ò°ìËÜ¤Î¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ä¤Ê¤°¤¤ï¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹âÅù¶µ°é¤Ç¤Õ¤ì¤é¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤°ìºý¤Ç¤¹¡£