

JR瀬戸大橋線 快速マリンライナー

JR四国は、強風のため10日午後6時から瀬戸大橋線の一部列車の運転を見合わせていましたが、岡山方面へ向かう列車は11日の午前8時3分（特急南風2号、宇多津駅を5分遅れで発車）、四国方面へ向かう列車は午前8時51分（快速マリンライナー11号、児島駅を3分遅れで発車）から運転を再開したと発表しました。

しかし、11日の昼前から夕方にかけて強風が予想されるため、11時から16時ごろまで再度列車の運転を見合わせるということです。

影響を受ける列車は以下の通りです。

【快速マリンライナー】：児島駅ー高松駅間

・下り：23号（児島駅11時19分発～高松駅11時49分着）から

45号（児島駅16時35分発～高松駅17時5分着）まで

・上り：24号（高松駅10時40分発～児島駅11時9分着）から

46号（高松駅16時10分発～児島駅16時39分着）まで

【特急しおかぜ】：岡山駅ー宇多津駅間

・下り：9号（岡山駅11時35分発～宇多津駅12時7分着）から

19号（岡山駅16時35分発～宇多津駅17時8分着）まで

・上り：10号（宇多津駅10時20分発～岡山駅10時58分着）から

20号（宇多津駅15時35分発～岡山駅16時11分着）まで

【特急南風】：岡山駅ー多度津駅間

・下り：7号（岡山駅11時5分発～多度津駅11時46分着）から

15号（岡山駅15時5分発～多度津駅15時46分着）まで

・上り：8号（多度津駅10時59分発～岡山駅11時40分着）から

16号（多度津駅14時59分発～岡山駅15時41分着）まで

また、JR四国は11日の昼前から夜遅くにかけて、降雪の影響により列車の遅れや運転取りやめ、行先変更が発生する可能性があるとしています。特に、土讃線の琴平駅から土佐山田駅まで、徳島線の穴吹駅から阿波池田駅までの区間で注意を呼び掛けています。

最新の運行情報は、JR四国のHPを確認してください。