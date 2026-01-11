「余裕よ」松井秀喜さん、メジャー移籍の岡本和真に期待　今季本塁打数にも言及「パワーもあるので十分打てる」

巨人、ヤンキースなどで活躍した松井秀喜さんが１０日放送の日本テレビ系「Ｇｏｉｎｇ！ Ｓｐｏｒｔｓ＆Ｎｅｗｓ」（土、日曜・後１１時５５分）にＶＴＲ出演。メジャー移籍が決まった岡本和真内野手（２９）への期待を語った。

岡本は巨人からポスティングシステムを利用してブルージェイズに４年総額６０００万ドル（約９４億円）の契約で加入。番組では巨人の４番に座った野手としてメジャー挑戦は松井さん以来２人目と紹介した。

松井さんは巨人でともに戦った番組レギュラーの高橋由伸・前巨人監督と対談形式でインタビューに対応。高橋さんに「松井さん、（メジャー１年目は）何本でした？」と本塁打数を尋ねると、「１６本しか売っていない」と松井さん。

「帰ってきてから言ってましたものね『飛ばねぇ』って」という高橋さんの言葉を受け、松井さんは「本当に飛ばないと思った」と当時を振り返った。

そして高橋さんが岡本について「どれくらい試合に出られるかにもよるけど、２０〜３０本は打てるんじゃないかなとは思っています」と松井さんの本数超えへの期待を口に。松井さんは「余裕よ。パワーもあるので十分ホームランも打てると思う。全然難しい数字じゃないと思いますよ。２０本打ったら立派だと思います」と評価していた。