タレントの上沼恵美子（70）が11日、フジテレビ系「ボクらの時代」（日曜午前7時）に出演。年齢的に同学年となる歌手郷ひろみ（70）と女優大地真央（69）と対談できて、大興奮していた。

郷が昨年10月1日にちょうど70歳となる古希を迎えた。上沼の誕生日が4月13日。大地が2月5日に70歳になると3人は同い年になる。上沼が「私、お年玉やと思うてるんですよ。郷さんと大地さんにお会いできるのが。お年玉ですよ、新年の。こんなん初めてやわ」と大感激している気持ちを伝えた。

そして郷に向かって「もう古希なんですよ、郷さんね、自覚してますか？」と郷に古希になっていることについて分かっているかを確認して「私はしてるんですよ、古希、古希ばっかり言うて。大地さんはまだお誕生日がきてないんですけどね」と大地がまだ69歳であることにも触れた。

上沼は「信じられますか、古希って70歳ですよ」とカメラに向かってアピール。大地は「初めてこんなにゆっくり」と3人の対談でゆったりと会話することが初体験だと話した。郷が「僕もそうですよ」とつぶやいた。そこで上沼が「そうなんですよ、番組の企画で郷さんがきっかけで言ってくださって、私だってマネジャーに『ウソだ』って言うてた」と話した。