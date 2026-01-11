ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が11日までに、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。私服ショットを投稿した。

「この格好でデートはあり？」と3パターンのファッションコーディネートを披露。「どの格好が似合ってるかな」と問いかけた。

1つ目は、グレーのハイネックニットトップスに白のミニスカート。胸部分にカリフォルニア大ロサンゼルス校（UCLA）のクマのマスコット「ブルーインベア」のイラストが描かれた同大ブランドのスカジャンを着用し、ロングブーツからスラリと伸びた脚線美が際立った。

2つ目は、黒デニムにグレーのパーカにジャージー風アウター姿。都会の真ん中でジャンプするショットもアップした。

3つ目は、胸元を大胆に露出した赤を基調としたミニスカートワンピース姿。ロングヘアをツインテールに結び、靴は白の厚底スニーカーをコーデした。

ファンやフォロワーからも「カワイイ」「めちゃくちゃ可愛い」「凄い魅力的」「エロくて最高」「セクシーな女神」「青春の予感」「恋始まりました（？）」などのコメントが寄せられている。

また、ストーリーズではグレーや黒のランジェリーショットも公開。9月3〜6日に個展を開催すると発表した。

音羽は北海道出身。3歳からピアノを習い始め、フェリス女学院大音楽学部演奏学科を卒業し、ピアニストとして活動中。大学時代にコスプレやグラビアのイベントに参加。「みなぽち」の名前でコスプレーヤーなどの活動を開始してSNSで注目を集め、24年5月に1stDVD「shining body」を発売。25年1月の3rdDVD「ピアニッシモ」発売時に音羽美奈に改名。同4月に「週間プレイボーイ」で初グラビア。バストは98センチHカップ。同9月にゼロイチファミリア所属。趣味は乗馬、美術館巡り。SNS総フォロワー数は100万人超。