トランプ大統領が2025年12月18日に署名した複数の大統領令のなかには、連邦職員の休日拡大や医療用大麻研究の促進といった、一見すると脈絡のない政策が並んでいます。しかし、その背景を読み解くと、そこには「税制」を軸とした明確な狙いが見えてきます。特に医療用大麻をめぐる薬物分類の見直しは、研究開発投資や企業収益、さらには雇用創出にまで影響を及ぼす可能性を秘めています。本稿では、年末の異例の休日措置から大麻政策の転換まで、トランプ政権の大統領令がもたらす実務的インパクトを整理します。

トランプ大統領、年末に突然の「連邦職員5連休」指示

2025年12月18日、トランプ大統領は複数の大統領令に署名しました。そのなかでも最も衝撃的に受け止められたのが、「クリスマス前後の12月24日および26日を連邦の祝日とする」という大統領令です。これにより、2025年は25日のクリスマス当日と合わせ、連邦職員は24日から28日まで、実質5日間の休暇となりました。

日本のように年末年始の長期休暇がないアメリカでは、極めて異例の措置といえるでしょう。

もっとも、すべての連邦職員が一律に5日間休みとなるわけではありません。たとえば、郵便局は25日のみ休業し、24日および26日は通常どおり配達が行われます。

Social Security Office（社会保障局）は、公式ウェブサイトによれば24日と25日は休業しますが、26日は午前9時から午後1時まで業務を行う予定とされています。IRS（内国歳入庁）および米国税務裁判所については、ウェブサイト上で明確な記載はないものの、実務上は24日から26日まで休業する見通しです。

なお、この大統領令は2025年限りの措置であり、今後も継続するためには議会の承認が必要となります。トランプ大統領は日頃から「連邦職員は休日が多すぎる」と発言していることもあり、この特別措置が恒久化される可能性は低いと考えられます。

「大麻」の薬物分類見直しも指示

また、「医療用大麻」の研究促進を目的とした大統領令にも注目が集まっています。報道によればこの大統領令により、連邦法上の大麻の薬物分類が見直される方向性が示されまたとのことです。

現在、州によっては大麻が合法化されていますが、連邦法上では依然として使用や取り扱いは犯罪とされています。この点は、トランプ政権下においても変わりません。また、大麻を扱う企業は、原則として株式市場に上場することができない状況が続いています。

薬物分類見直しの“本当の狙い”

それでは、今回の薬物分類見直しの本当の狙いはなんなのでしょうか。実は、最大の影響を受けるのは税制です。米国税法では、Schedule Iに分類される薬物を取り扱う事業者については、原則として事業に必要な経費を損金算入できないとされています。

たとえば、売上が100万ドル、経費が80万ドルの企業を想定します。通常の企業であれば、課税所得は20万ドルとなり、法人税率21％を適用すると、税額は4万2,000ドルです。

しかし、Schedule Iに該当する薬物を扱う企業の場合、80万ドルの経費が控除できないため、100万ドル全額に課税され、税額は21万ドルとなります。これは、本来の利益20万ドルを上回る税負担であり、事業としては事実上成り立たない水準といえるでしょう。

このような状況を踏まえると、今後、医療用大麻の研究を行う企業は、税務上・ビジネス上の両面で大きな転機を迎える可能性があります。さらに、トランプ政権の「One Big Beautiful Bill Act（OBBBA）」による税制改正により、研究開発（R&D）費用を全額経費計上できる制度が導入されました。

これにより、大麻を活用した医療研究への投資が一段と活発化し、雇用の拡大や医療分野での技術革新が進む可能性があります。

将来的には、この分野からユニコーン企業が誕生することも十分に考えられるでしょう。日本ではなかなか想像しにくい動きですが、アメリカならではの政策転換が、新たな産業を生み出す契機となるかもしれません。

奥村 眞吾

税理士法人奥村会計事務所

代表