＜コミュ力0＞変わりたいのに動けない…内向的な独身アラサー女性が「行動力なし」から抜け出す方法は
人と話すことが苦手、行動に移せない、気づけば仕事と家の往復だけ……そんな自分を変えたいと思っても、なかなか一歩が踏み出せない。今回の相談者は、まさにそのような思いを抱える独身アラサー女性です。
『コミュ力や行動力を上げるにはどうしたらいいですか？』
そう語る彼女は、内向的で受け身な性格です。友人関係も自然と疎遠になり、恋人もいない状態が続いています。職場でも大人しく、周囲と積極的に関わるタイプではありません。「傷つきたくない」「嫌われたくない」という気持ちが強く、人との距離をつい取ってしまう。実家暮らしで家では素を出せると言います。ふとした瞬間に「職場と自宅の往復でこれといって趣味もなく、特別容姿がいいわけでも資格や才能もない……ただこの場所で歳を取っていくのかな」と不安が込み上げてきたそうです。
3年前まで彼氏がいた投稿者さん。現在の休日の過ごし方は「ひとりでフラフラという感じ」だそう。そんな投稿者さんも学生時代はミニバスやテニスなどやっていて、運動が得意。社会人のバスケサークルに行ってみようかと思っても、最初の一歩が踏み出せないと言います。また収入を上げたくても、もし失敗したらと考えると転職もできない。投稿者さんは全体的に行動力がないと悩んでいます。コミュ力があって明るい人のマインドを知りたいようです。彼女に寄せられた意見のひとつが、「まず環境を変えてみて」というアドバイスでした。「人は環境で変わる」と語るのは、40代の女性です。
『高校生の娘がいます。中学では大人しかったけれど高校で人間関係がカラッと変わって明るくなった。人や環境で変わると思います』
具体的には生活圏のなかで新しい出会いを増やす提案がありました。
『思い切って自治体のホームページとかに載っている、お見合いパーティーに参加したらどうですか？』
『役所の広報誌にあるボランティア募集、なかには同年代の人がいると思うよ。最初は“お手伝い”感覚でOK。少しずつ人に慣れていくのにちょうどいいです』
『人と関わる機会を増やす。挨拶からはじめて雑談して、少し言いすぎたかな……と思ったら反省して次に活かす。人慣れをしていく。毛嫌いせず、自分とは違うタイプの人とも関わりを持つ』
どれも“結果を求めすぎず、まずは外に出てみる”という共通点があります。勇気を持って、人に話し掛けると、そのひとつひとつが経験となって積み重なり、いずれは人とのコミュニケーションにも慣れていくのではないでしょうか。
思い切ってイメチェン！見た目の変化が自信につながることも
嫌われたくないと思う背景には、自信のなさがあるのかもしれません。そこで多かったのが「見た目を変える」提案です。
『髪型やメイクを少し変えるだけで印象はガラッと変わる。プロに相談して似合うカラーを見つけてみて。見た目に自信が持てると、自然と心も前向きになるから』
“外見に無頓着”で内向的になってしまう人もいるのではないでしょうか。実は身だしなみを整えることで、自分に対する印象が変わり、行動のモチベーションも上がるのです。性格をすぐに変えるのは難しくても、「外見」は即日変えられる。そこから少しずつ、心のなかにも変化が芽生えていくのかもしれません。
そもそも「コミュ力」って何？
そもそも「コミュ力が高い」とはどういうことなのでしょうか。ある人は、こう指摘します。
『多くの人は“明るくてお喋りで輪の中心にいる人”をコミュ力が高いと思っているけれど、本当は違う。相手に合わせて適切な距離を取れること、状況に応じて空気を読めることが立派なコミュ力』
ムリに明るく振る舞う必要はないのでしょう。話し上手でなくても、「聞く力」「相手に興味を持つ力」があれば、人間関係は築けます。慎重すぎるあまり行動しない理由を作ってしまうのは要注意です。「やってみても意味がない」「失敗したら恥ずかしい」……そうやって考えているうちに、時間だけが過ぎてしまいます。行動力がある人は、考える前に動きます。彼らが口をそろえるのは「やらずに後悔するより、やって後悔したほうがいい」という言葉です。結果がどうであれ、“行動した”という事実が、次の一歩への自信になるのでしょう。
小さな「外の世界」からはじめてみよう
最初の一歩は、決して大きなものでなくていいのでしょう。毎朝職場で挨拶をする、職場の人と雑談をしてみる、休日にカフェへ行ってみる……そんな小さな行動でも、“外の世界とつながる感覚”を取り戻せるのかもしれません。
『外に出て、生の人間と話してみてください』
ある人のこの言葉が、すべてを物語っているのかもしれません。コミュ力や行動力は才能ではなく“習慣”とも言えるのではないでしょうか。最初の一歩を踏み出すことで、世界の見え方は少しずつ変わっていきます。もし今、投稿者さんが立ち止まっているのなら……完璧を求めず、「やってみようかな」からはじめてみてはいかがでしょう。その瞬間から投稿者さんは行動力がある方向へ“変化”していると言えるのかもしれません。