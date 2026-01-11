立憲民主党の本庄知史政調会長が11日、フジテレビ「日曜報道 THE PRIME」（日曜前7・30）に出演。高市早苗首相（自民党総裁）が23日召集予定の通常国会冒頭での衆院解散を検討していると自民関係者に伝えたことに言及した。

首相は自らが掲げる「強い経済」「責任ある積極財政」の実現を見据え、政権基盤を強化する必要があると判断したもよう。ただ、2026年度予算の3月末までの成立を優先させるべきだとの慎重論もある。衆院選日程は「1月27日公示、2月8日投開票」「2月3日公示、15日投開票」が軸となる。

自民、日本維新の会の与党は、衆院で1人でも欠ければ定数465の過半数233を割り込む。一方、参院では少数与党のままで政権運営の不安定さは消えない状況になっている。

本庄氏は「衆議院は常在戦場ってよく言いますけどね、それはわれわれ自身の問題であって、国民や経済から見てどうなのかということです。総理の専権事項だからこそ総理に責任があると思う。なぜ今なのかと。やっぱり責任ある積極財政とおっしゃっている以上、きちっと予算に対する責任を果たしていただきたいと思います。国民生活や経済を置き去りにした自己都合の解散だと言われても仕方がないと思います」と自身の受け止めを述べた。