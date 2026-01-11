米軍は10日、「オペレーション・ホークアイ・ストライク」と名付けられた報復作戦の一環で、シリアのISIS拠点に対する大規模攻撃を実施した/US Central Command/X

（CNN）米国は10日、現在進めている報復作戦「オペレーション・ホークアイ・ストライク」の一環で、シリア国内の過激派組織イラク・シリア・イスラム国（ISIS）の目標に対して大規模攻撃を実施した。

米中央軍はX（旧ツイッター）に投稿された声明で「本日の米東部時間午後0時半ごろ、中央軍はパートナーの部隊と共に、シリア各地に散らばった複数のISISの攻撃目標に対して大規模攻撃を実施した」と述べた。

オペレーション・ホークアイ・ストライクは、殺害されたアイオワ州（「ホークアイ・ステート」、つまり鷹の目の州と呼ばれる）出身の米兵2人にちなんで命名されたもので、昨年12月19日に開始された。この6日前、シリアのパルミラで銃を持ったISISの男が米兵2人と民間人の通訳1人を殺害しており、直接的な報復となる。

死亡した兵士2人は、アイオワ州デモイン出身のエドガー・ブライアン・トーレス・トーバー軍曹（25）と、アイオワ州マーシャルタウン出身のウィリアム・ネイサニエル・ハワード軍曹（29）と特定された。

2人はいずれもアイオワ州兵のメンバー。アイオワ州兵はISIS掃討を目的とした米国の「生来の決意作戦」の一環で、中東に兵士約1800人の派遣を開始していた。

米当局者はCNNの取材に、10日の作戦では20機を超える航空機を使用し、35カ所以上の攻撃目標に対して精密誘導弾90発超を発射したと明らかにした。

米中央軍は声明で、「我々のメッセージの強力さは変わらない。我々の兵士に危害を加える者がいれば、どれだけ正義の手を逃れようとしても、世界のどこであろうと見つけ出して殺害する」と表明した。

シリアには引き続き、米国の長年にわたる対ISIS作戦の一環で、数百人の米兵が派遣されている。この作戦は2010年代半ば、ISISがシリアとイラクの広範な地域を相次ぎ制圧したのを受けて始まった。