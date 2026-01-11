ºä¸ýÀ¬Æó 2003Ç¯ÅÅ·âÉüµ¢¤ÎÉñÂæÎ¢¡¡¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó°ÊÁ°¡Ä1964Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç¸¸¤È¤Ê¤Ã¤¿à½ÀÆ»¶â¥á¥À¥ëá
¡Ú¥×¥í¥ì¥¹Â¢½Ð¤·¼Ì¿¿´Û¡ÛÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÉüµ¢Àï¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£à¼ÂÄ¾¤ÊÀ³Êá¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿ºä¸ýÀ¬Æó¤À¡£
¡¡ºä¸ý¤Ï£±£¹£¹£°Ç¯¡ÊÊ¿À®£²Ç¯¡Ë£³·î¤Ë°úÂà¤·¤Æ¡¢¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£¤½¤Î¸å¡¢²ñÄ¹¿¦¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£Éüµ¢¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢º£¤«¤é£²£²Ç¯Á°¤Î£²£°£°£³Ç¯¡ÊÊ¿À®£±£µÇ¯¡Ë£¸·î£²£¸Æü¤ÎÂçºåÂç²ñ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Ä³ÌîÀµÍÎ¤¬¹â»³Á±×¢¤ËÄ©Àï¤¹¤ë£É£×£Ç£Ð¥Ø¥Ó¡¼µéÁª¼ê¸¢¤¬¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹½é¤Î¶âÌÖ¥Ç¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ºä¸ý¤ÏÎ©²ñ¿Í¤òÌ³¤á¤¿¡£»î¹ç¤Ï¡¢¹â»³¤¬Ä³Ìî¤Î³Û¤ò¶âÌÖ¤Î»ÙÃì¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤ÆÎ®·ì¤µ¤»¡¢Íç¹Ê¤á¤«¤é¥Õ¥í¥ó¥È¥Ø¥Ã¥É¥í¥Ã¥¯¤ÇÄù¤á¾å¤²¤ë¡£¹â»³¤ÏËÜÉôÀÊ¤Îºä¸ý¤Ë¡Ö¤â¤¦»ß¤á¤í¡ª¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£»î¹çÁ°¤Ë¡ÖÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ë»ß¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤Æ¤¤¤¿ºä¸ý¤Ï¤³¤ì¤òµñÈÝ¡£
¡¡¤Ê¤é¤Ð¤È¡¢¹â»³¤Ï»à¤ËÂÎ¤È²½¤·¤¿Ä³Ìî¤òÊú¤¨¤Æ¥Ð¥Ã¥¯¥É¥í¥Ã¥×£³Ï¢È¯¡£¤µ¤é¤Ë¥¨¥Ù¥ì¥¹¥È¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¤òÈ¯¼Í¡£¥À¥¦¥ó¤·¤¿Ä³Ìî¤òÆ§¤ß¤Ä¤±¤Æ¥Õ¥©¡¼¥ë¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£°Õ¼±¤â¤¦¤í¤¦¤ÎÄ³Ìî¤Ï¹â»³¤ÎÂ¼ó¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÇÈ¿·â¤òÁÀ¤¦¤â¡¢ºÆ¤Ó¹â»³¤¬¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥Û¡¼¥ë¥É¤Ç¹Ê¤á¾å¤²¡¢Íî¤È¤·¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤ò¸«¤¿¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Îºä¸ý¤Ï¡¢¶âÌÖ¤Î¥«¥®¤ò³«¤±¤Æ¥ê¥ó¥°¥¤¥ó¡£Ä³Ìî¤Î¼º¿À¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¹â»³¤Î¾¡Íø¤òÀë¸À¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¤ò²ò¤«¤Ê¤¤¹â»³¤Ë·ãÅÜ¡£½³¤ê¤ò¸«Éñ¤¦¤È¡¢Äñ¹³¤¹¤ë¹â»³¤ò¹øÅê¤²¤Ç¹ë²÷¤ËÅê¤²¼Î¤Æ¤¿¡£ÅÜ¤Ã¤¿¹â»³¤«¤é¡¢¥Ë¡¼¥ê¥Õ¥È¤«¤é¡¢¥®¥í¥Á¥ó¥É¥í¥Ã¥×¤ÎÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¿©¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡ºä¸ý¤Ï¹µ¼¼¤Ç¡¢¶»Éô¤ò²¡¤µ¤¨¤Ê¤¬¤é¡ÖÇ¯¤¬¤¤¤â¤Ê¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡£¤â¤¦¾¯¤·¡¢¥ª¥ì¤¬¼ã¤±¤ì¤Ð¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Æ¤â¤ä¤Ã¤Á¤ã¤ë¤Î¤Ë¡Ä¡×¤ÈÈ¿¾Êµ¤Ì£¤Ë¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢£¹·î£±£´Æü¤ÎÌ¾¸Å²°¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤ÇÄ³Ìî¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ç¡¢¹â»³¡õ¿¿ÊÉ¿Ìé¡Ê¸å¤ËÅáµÁ¡Ë¤È¤ÎÂÐÀï¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡·èÀïÅöÆü¡¢ºä¸ý¤ÏÍ¦ÁÔ¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¡ÖÇ³¤¨¤è¡ª¹ÓÏÉ¡×¤ÇÆþ¾ì¡£Çò¤¤½ÀÆ»Ãå¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢Î¾ÏÆ¤òÄ¹ÃË¡¦À¬É×¡Ê¸å¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¡Ë¡¢¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤Î¼¡ÃË¡¦·ûÆó¤¬¥¬¥Ã¥Á¥ê¤È¥¬¡¼¥É¤¹¤ë¡££²³¬ÀÊ¤Ç¤ÏÍø»ÒÉ×¿Í¤¬µ§¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡ºä¸ý¤Ï¤¤¤¤Ê¤êÊ§¤¤¹ø¡£ÂÎÍî¤È¤·¤ÇÅê¤²¤Æ±ü¶ß¹Ê¤á¤ò·è¤á¤ë¡£µß½Ð¤ËÆþ¤Ã¤¿¿¿ÊÉ¤Ë¤ÏÂç³°´¢¤ê¤«¤éµÕ½½»ú¸Ç¤á¤Ç°µÅÝ¤·¤¿¡£¾ì³°¤Ç·ûÆó¤¬¿¿ÊÉ¤Ë½±¤ï¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÁÇÁá¤¯¥ê¥ó¥°²¼¤ËÈô¤Ó¹ß¤ê¤ÆÂ©»Ò¤òµß½Ð¡£°úÂà¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï»×¤¨¤Ì¿È¤Î¤³¤Ê¤·¤Ë¡Ö¸½Ìò»þÂå¤è¤ê¡¢Áá¤¤¤ó¤¸¤ã¤Í¡×¡£ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¤µ¤µ¤ä¤¤¬Ï³¤ì¤ë¡£¥ê¥ó¥°¤ËÌá¤ë¤È¡¢¿¿ÊÉ¤Ë¤ÏÆÀ°Õµ»¤Î¥¢¥È¥ß¥Ã¥¯¥É¥í¥Ã¥×¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¹â»³¤¬ÇòÂÓ¤ò²ò¤¤¤Æºä¸ý¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¡¢¥¨¥×¥í¥ó¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿·ûÆó¤¬ÌÔ¥¯¥ì¡¼¥à¡£¹â»³¤Ï¿Î²¦Î©¤Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ûÆó¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¡£¤½¤Î¥¹¥¤ËÄ³Ìî¤¬¿¿ÊÉ¤ò¥°¥é¥¦¥ó¥É¥³¥Ö¥é¤Ç´Ý¤á¹þ¤ó¤Ç£³¥«¥¦¥ó¥È¡£ºä¸ý¤ÏÉüµ¢Àï¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡Íâ·î£±£³Æü¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¡¢·ûÆó¤È¥¿¥Ã¥°·ëÀ®¤È¤¤¤¦¥×¥é¥ó¤âÉâ¾å¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºä¸ý¤ÏÅ·»³¹µÈ¡õ±ÊÅÄÍµ»Ö¡õÃæÀ¾³Ø¡õÃª¶¶¹°»ê¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¡¢¡Ö¿¿ÃöÌÚ·³¡×¤Î¹â»³¡õÆ£ÅÄÏÂÇ·¡õÎëÌÚ¤ß¤Î¤ë¡õÃæÍ¸¿¿Êå¡õ¥Ü¥Ö¡¦¥µ¥Ã¥×ÁÈ¤È£±£°¿Í¥¿¥Ã¥°¥¤¥ê¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÂÐÀï¡£ÃæÍ¸¤Ë¥ê¥ó¥°¤ËÍî¤È¤µ¤ì¤ÆÂà¾ìÂè£±¹æ¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤¬ºä¸ý¤ÎºÇ¸å¤Î»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ¡¢¼¹¹ÔÌò°÷¤Ç¥Þ¥Ã¥Á¥á¡¼¥«¡¼¤À¤Ã¤¿¾å°æÊ¸É§»á¤Ï¡Öºä¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤µ¤ì¤ÆÌÛ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤ë¤«¡ª¡¡¤ä¤Ã¤Á¤ã¤ë¤±¤ó¤è¤¦¡ª¡×¤ÈÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¸½Ìò»þÂå¤ÈÆ±¤¸¡¢ÉÝ¤¤ºä¸ý¤µ¤ó¤ò¸«¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö£²»î¹çÌÜ¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢·îÎã¤ÎÄ¹Ï·²ñµÄ¡Ê¿©»ö²ñ¡Ë¤Ë½ÐÀÊ¤µ¤ì¤¿»þ¡¢Âçºå¤«¤éÅìµþ¥É¡¼¥à¤Þ¤Ç¤Î¿ô½½Æü´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ØËÜÅö¤Ë½¼¼Â¤·¤¿¶ÛÄ¥´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÆü¡¹¤¬²á¤´¤»¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤è¡£¤¿¤À¡¢¤¢¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤ËÃöÌÚ¤µ¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤ÈºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¤±¤É¤Ê¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡¢º£¤Ç¤â»ä¤ÎÇ¾Î¢¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢£²£¶Ç¯¤Î£±¡¦£´Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¸ÞÎØ½ÀÆ»£±£°£°¥¥íµé¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¤¬£Å£Ö£É£ÌÁê¼ê¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ò¹Ô¤¤¡¢µÕ»°³Ñ¹Ê¤á¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¤¤¤¤Ê¤ê¥Ù¥ë¥È¡Ê£Î£Å£Ö£Å£ÒÌµº¹ÊÌµé¡ËÃ¥¼è¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë°ÛÎãÃæ¤Î°ÛÎã¡£º£¸å¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡½ÀÆ»¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥×¥í¥ì¥¹Å¾¸þ¤ÏÆüËÜ¿Í½é¡£ÆüËÜ¤ÎÃÄÂÎ¤Ø¤ÎÆþÃÄ¤Ï£·£³Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ£´£¸Ç¯¡ËÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹Æþ¤ê¤·¤¿Åìµþ¸ÞÎØ¡Ê£¶£´Ç¯¡Ë¤Î¥¢¥ó¥È¥ó¡¦¥Ø¡¼¥·¥ó¥¯°ÊÍè¤À¡£
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢ºä¸ý¤Ï¤½¤Î¥Ø¡¼¥·¥ó¥¯¤ò¸ÞÎØ¤ÇÅÝ¤»¤ëºÇ±¦Íã¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸ÞÎØ¤òÁ°¤Ë¤·¤¿²Æ¡¢¹â¹»»þÂå¤«¤é¤Î¸Å½ý¤À¤Ã¤¿¹ø¤òÎý½¬Ãæ¤ËÄË¤á¤¿¡£°å¼Ô¤«¤é¥¹¥È¥Ã¥×¤¬¤«¤«¤ê¡¢ÂåÉ½¤«¤é¤ÏÏ³¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ø¡¼¥·¥ó¥¯¤È¤ÎÂÐÀï¤Ï¸ÞÎØÄ¾¸å¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¼Â¸½¤·¡¢È½ÄêÉé¤±¡£ºä¸ý¤¬£¶£µÇ¯¡Ê¾¼ÏÂ£´£°Ç¯¡ËÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ËÍ¥¾¡¤·¡¢¤½¤ÎÇ¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç£²ÅÙÌÜ¤ÎÂÐ·è¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤âºä¸ý¤¬Í¥ÀªÉé¤±¤È¤Ê¤ê¡¢Æ¼¥á¥À¥ë¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡£¶£¸Ç¯¤Î¥á¥¥·¥³¸ÞÎØ¤Ç½ÀÆ»¤Î½ü³°¤¬·è¤Þ¤ê¡¢ÌÜÉ¸¤ò¼º¤Ã¤¿ºä¸ý¤Ï£¶£·Ç¯£²·î£±£·Æü¡¢£²£µºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¥×¥í¥ì¥¹Æþ¤ê¤·¤¿¡£ºä¸ý¤Ï¸åÇ¯¡Ö¥Ø¡¼¥·¥ó¥¯¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤ë¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¹ø¤òÄË¤á¤¿¤«¤é¸ÞÎØ¤Ë¤Ï½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡Ê¼º°Õ¤Ç¸ÞÎØ¤Ï¡Ë¥Æ¥ì¥Ó¤â¸«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡
¡¡¹ø¤òÄË¤á¤º¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥×¥í¥ì¥¹Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¶á¶·¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¤¬¡¢¤ªÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë¡£