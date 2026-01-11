ÀÐ¶¶ÆàÈþ¡Ö³ÊÆ®µ»¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î»Å»ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×µþµÞ¥¥ã¥ó¥®¥ã¥ë¤«¤é½÷Í¥¤Ø 2004Ç¯£´·î
¡Úº£½µ¤ÎÈëÂ¢¥Õ¥©¥È¡Û¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤ÎÀÐ¶¶ÆàÈþ¤Ï¡¢£±£¹£¹£¹Ç¯µþµÞ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥¬¡¼¥ë¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Èþ·Á¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢£²£°£°£°Ç¯¤Ë¤ÏÅö»þ¤Î¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥ï¥ó¥À¥Õ¥ë¡×¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢£°£±Ç¯¤Ë¤Ï¿Íµ¤±Ç²è¥·¥ê¡¼¥º¡ÖÄà¤ê¥Ð¥«Æü»ï£±£²¡×¡Ê¾¾ÃÝ¡Ë¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡£°£´Ç¯£´·î¤«¤é¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÅÅÃÓ¤¬ÀÚ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡×¤Ë¥Ê¡¼¥¹Ìò¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¡£Æ±Ç¯£´·î£´ÆüÉÕ¤Î»æÌÌ¤Ë¤ÏÀÐ¶¶¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÃæ³Ø¹»¤Î¤³¤í¡¢»¨»ï¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤¢¤³¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â½÷Í¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÀ³Ê¤Ë¤¤¤í¤¤¤íµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï´ïÍÑ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡£»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÂ¾¤Î¤³¤È¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ°ìÄ¾Àþ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤³¤ì¤¬Ä¹½ê¤Ç¤¢¤êÃ»½ê¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀÚò¤Ë¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¸¥à¤Ç¥Ü¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤ò£³Ç¯Â³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Â¤ÏÂç¤Î³ÊÆ®µ»¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¼Â¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤Ç¾®¤µ¤¤¤³¤í¤ÏÄ¹½£¤µ¤ó¤ÈÆ£ÇÈ¤µ¤ó¤Î»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·ì¤¬Áû¤°¤Î¤«¤Ê¡£ÀèÆü¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÎ¾¹ñÂç²ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ê¥Þ¥¹¥¯¥Þ¥ó¤Î¡Ë¥«¥ì¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤Ï¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ÑµÒ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬¡Ø¥«¥ì¡¼¡¢¥«¥ì¡¼¡ª¡Ù¤È¶«¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤Ë¤Ï¡Ø·ã¿É¡Ù¤È¤«¡Ø»Ý¤¤¤è¡Ù¤È¤«½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥×¥í¥ì¥¹¤Ï¤¹¤´¤¤µ»¤Ç»î¹ç¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤¬µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Á¡×¤È°Õ³°¤ÊÁÇ´é¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£Åì¥¹¥Ý¤Ç³ÊÆ®µ»¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î»Å»ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¼Â¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤´õË¾¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âÂ¿¤¯¤Î±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¡¢£°£¶¡Á£°£·Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö·ëº§¼°¤Ø¹Ô¤³¤¦¡ª¡×¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¼çÌò¤ò±é¤¸¤¿¡£·ëº§¤òµ¡¤Ë°ìÅÙ°úÂà¤¹¤ë¤âÉüµ¢¡£¸½ºß¤â¥â¥Ç¥ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤À¡£¡¡¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë¡¡