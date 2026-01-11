セルフネイルブランド「ジェルミーワン」「ジーニッシュマニキュア」から桜コレクションが登場！

コスメ・デ・ボーテは12月26日より、ジェルネイル「Gel Me1（ジェルミーワン）」と速乾マニキュア「ジーニッシュマニキュア」より、桜をテーマにしたコレクションを発売しました。

■さくらんぼや、朝桜・夕桜・夜桜をイメージしたカラーが登場

「ジェルミーワン」からは、 “さくらんぼ”をイメージした「Cherry Blossom」が登場。花びらをまとったような血色カラーが楽しめるコレクションとして、桜の繊細さと果実の弾けるような甘酸っぱさを、ツヤ感とぷっくりとした仕上がりで演出します。

カラーは、紅茶を思わせるロゼピンク「ティーロゼ」、ひと塗りで血色感がアップする潤いのあるピンク「ブルームピンク」、柔らかなまどろみを与えるピンク「ルリエピンク」の3色です。

60秒速乾マニキュア「ジーニッシュマニキュア」からは、朝桜、夕桜、夜桜において、それぞれの桜の繊細な美しさにインスパイアされたカラーをラインナップする「SAKURA MOMENTS」が展開しています。

カラーは、朝桜をイメージした「フィール」、夕桜ピンクをイメージした「フラゴナール」、夜桜ローズをイメージした「ローズヘイズ」の3色です。

■商品概要

商品名：ジェルミーワン

カラー：GM 101 Tea Rose（ティーロゼ）、GM 136 Bloom Pink（ブルームピンク）、GM 148 Relier Pink（ルリエピンク）

価格：1,540円

商品名：ジーニッシュマニキュア

カラー：No.80 Feel（フィール）、No.85 Fragonard（フラゴナール）、No.65 Rose haze（ローズヘイズ）価格：1,210円

販売開始日：12月26日

取扱い：PLAZA、ロフト、ハンズ、アインズ＆トルぺなど全国のバラエティストア

（フォルサ）