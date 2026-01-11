雪肌精から、乳液・日やけ止め・化粧下地の3役を叶える日中用美白UV乳液が登場！

コーセーは3月16日、同社のグローバルスキンケアブランド「雪肌精」より、日中用美白UV乳液「薬用雪肌精 ブライトニング デイケア アドバンス」（1品目1品種、ノープリントプライス）を発売します。

■1品で3つの機能を担う日中用美白UV乳液

Point 1.1品で美白と肌あれ防止を叶え、うるおって透明感あふれる明るい肌へ

コーセー独自の美白・肌あれ防止有効成分である甘草由来有効成分W-グリチルレチン酸ステアリルを配合。肌あれを予防し、メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぎます。さらに、国産ハトムギエキスなど、厳選された和漢植物由来の美容成分を配合し、肌本来の澄んだ透明感を引き出します。

Point 2.高い紫外線防止効果と乳液ならではの保湿効果

なめらかモイスト処方により、しっとり感と軽やかさを両立。乳液ならではの高いうるおい効果と、国内最高値の紫外線防止効果で、乾燥や紫外線ダメージから肌を守ります。美容液75％※1 の処方で、みずみずしさが続く快適な使い心地を実現しました。

Point 3. ファンデーションの密着をアップする化粧下地機能

化粧下地機能で肌の凹凸を整え、ファンデーションの密着感をアップ。さらに透明感パウダーと化粧もち成分を配合することで、明るく美しい仕上がりを叶え、メイクくずれを防ぎます。忙しい朝にうれしい手軽さと、確かな効果感を体感できます。

＜配合成分＞

・美白・肌あれ防止 甘草由来有効成分（W-グリチルレチン酸ステアリル）

・国産ハトムギ（薏苡仁）エキス高濃度※2 配合／トウキ（当帰）エキス／メロスリア（白蘞）エキス／ ハトムギ（薏苡仁）水／タイソウ（大棗）エキス／ハトムギ（薏苡仁）発酵エキス／サンゴソウ（珊瑚草）エキス／植物性スクワラン／透明感パウダー／化粧もち成分

‐ W-グリチルレチン酸ステアリルはグリチルレチン酸ステアリルSW、ハトムギ（薏苡仁）発酵エキスはハトムギ発酵液、透明感パウダーはn-オクチルシリル化酸化チタン、化粧もち成分は無水ケイ酸です。

※1 粉体・紫外線吸収剤を除くエマルジョン

※2 ブランド内比

■商品概要

2026年3月16日発売

「薬用雪肌精 ブライトニング デイケア アドバンス」【医薬部外品】

SPF50+／PA++++

容量：35g

（エボル）