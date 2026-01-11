プレミアで無傷の６連勝→３連続ドローで失速。かつての凄みが感じられないマンC。希代の名将は難局を乗り切れるか【現地発】
現地１月10日に行なわれたFAカップ３回戦のエクセター戦は、10−１と圧倒的な大差で勝利したマンチェスター・シティ。
一方でプレミアリーグではどうか。７日のブライトン戦は１−１で引き分けた。この結果、サンダーランド戦（０−０）、チェルシー戦（１−１）、そしてブライトン戦と、2026年に入ってから国内リーグで３試合連続のドローを喫した。
首位アーセナルが８日のリバプール戦を引き分けたため、２位シティとの勝点差は「６」のまま。しかしシティとしては、11月末からリーグ戦で無傷の６連勝を飾った勢いが一気に萎んだ格好だ。英BBC放送は「３試合連続の引き分けで、プレミア優勝から大きく遠のいた」と否定的に伝えた。
失速の主因は、相次ぐCBの故障だ。もともとジョン・ストーンズが怪我で離脱しているところに、４日のチェルシー戦でルベン・ディアス（ハムストリング）とヨシュコ・グバルディオル（腓骨骨折）が揃って故障。前者は６週間の離脱が予想され、後者は手術を受ける予定で４〜６か月程度の離脱が見込まれている。
実際、ブライトン戦でも不安定さが目立った。試合序盤こそシティが攻勢。ボールを支配して敵陣に押し込み、41分にPKからFWアーリング・ハーランドが先制した。CBに故障者続出の緊急事態により、レンタル先の２部ワトフォードから急遽呼び戻され、スタメンに入った20歳のCBマックス・アレインも、きっちり仕事をこなしていた。前半の出来から言えば、シティの勝利は揺るぎないように見えた。
ところが後半途中から突然の失速──。60分に三笘薫にミドルシュートを決められ、同点に追いつかれた。この場面では日本代表にスペースを与えたうえに寄せも甘く、容易にミドルシュートを許してしまった。
その10分後にもブライトンのロングボールを右SBのマテウス・ヌネスがクリアできずに後逸。SBとしてはあまりにお粗末な守備で、サイドから三笘の突破を許し、大ピンチを招いた。この時間帯のシティは地に足がつかず、ひたすら慌てている印象だった。
試合終盤に畳み掛けるように猛攻を仕掛け、ハーランドやMFラヤン・シェルキが決定機を作ったのはさすがの一言だが、シュートは決まらず、１−１のドローで終えた。
ハマった時の勢いはあるが、時間帯によっては恐ろしいほど安定感を欠く──。これがシティを取材した印象で、絶好調時に比べると、かつての凄みは感じられなかった。
だが試合後、ジョゼップ・グアルディオラ監督はチームのパフォーマンスを褒め、ゴールを決められなかったことに問題があると話した。
「我々のプレーとエネルギーは素晴らしかった。ゴールも期待できたが、ボールをネットに入れられなかった。それだけだ。センターバックが足りていないので、守備に不安を感じているのは事実。ただ我々のアプローチは素晴らしかった。残念ながらゴールが生まれなかった。これが直近３試合の分析だ」
英メディアでも、シティのスランプについて様々な分析が出ている。
ペップの言葉通り、決定機をモノにできていないのはそのひとつ。クラブ情報サイトの『シティ・エクストラ』は「ハーランドやベルナルド・シウバらが複数の決定機を外しており、フィニッシュの精度が低い」と指摘した。実際、直近３試合では5.61ものゴール期待値（xG）を記録しているが、挙げた得点はわずか２点。しかも、そのうち１点はPKによるものだ。
また英衛星放送『スカイスポーツ』は、やはりレギュラーCB陣の怪我の影響が大きいと報じている。たしかに今季のシティは、グバルディオルとディアスのCBコンビを軸に、右SBにヌネス、左SBにニコ・オライリーを起用する試合が多い。この４人が揃うことで、「安定感とダイナミズム」の調和が取れていた。
英メディアでも、シティのスランプについて様々な分析が出ている。
