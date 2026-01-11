●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】


順位　 コード　銘柄　　　　　　利回り　1/9終値　 決算期
　1　　<3309>　積水ハウスＲ　　　7.45　 90,800　　26/04
　2　　<8963>　ＩＮＶ　　　　　　6.55　 65,400　　25/12
　3　　<3472>　ホテルレジＲ　　　6.29　 78,100　　25/11
　4　　<3463>　いちごホテル　　　5.93　128,000　　26/01
　5　　<3459>　サムティＲ　　　　5.83　119,800　　26/01
　6　　<8985>　ホテルリート　　　5.76　 83,800　　25/12
　7　　<3492>　ミラースＲ　　　　5.67　 95,300　　26/02
　8　　<2989>　東海道リート　　　5.60　118,300　　26/01
　9　　<3468>　スターアジア　　　5.54　 63,000　　26/01
　10　 <3470>　マリモリート　　　5.54　110,300　　25/12

　11　 <3249>　産業ファンド　　　5.49　157,000　　26/01
　12　 <3488>　セントラルＲ　　　5.33　119,000　　26/02
　13　 <2971>　エスコンＪＰ　　　5.29　132,700　　26/01
　14　 <3455>　ヘルスケアＭ　　　5.28　123,100　　26/01
　15　 <3471>　三井不ロジ　　　　5.18　124,300　　26/01
　16　 <3451>　トーセイＲ　　　　5.17　147,000　　26/04
　17　 <3476>　Ｒみらい　　　　　5.10　 51,000　　26/04
　18　 <8958>　グロバワン　　　　5.07　141,300　　26/03
　19　 <3287>　星野Ｒリート　　　5.00　259,900　　26/04
　20　 <8966>　平和不リート　　　4.96　159,200　　25/11

　21　 <3296>　日本リート　　　　4.92　 98,500　　25/12
　22　 <3290>　Ｏｎｅリート　　　4.90　 92,100　　26/02
　23　 <3292>　イオンリート　　　4.87　139,700　　26/01
　24　 <8953>　都市ファンド　　　4.76　124,100　　26/02
　25　 <8984>　ハウスリート　　　4.76　143,000　　26/02
　26　 <8972>　ＫＤＸ不動産　　　4.70　177,300　　26/04
　27　 <8964>　フロンティア　　　4.68　 94,000　　25/12
　28　 <8975>　いちごオフィ　　　4.64　 98,100　　26/04
　29　 <2979>　ソシラ物流　　　　4.55　133,700　　25/11
　30　 <8961>　森トラストＲ　　　4.50　 79,600　　26/02

　31　 <8979>　スターツプロ　　　4.48　207,800　　26/04
　32　 <8986>　大和証券リビ　　　4.48　116,200　　26/03
　33　 <3295>　ＨＵＬＩＣＲ　　　4.47　179,000　　26/02
　34　 <2972>　サンケイＲＥ　　　4.44　125,000　　26/02
　35　 <3466>　ラサールロジ　　　4.43　160,300　　26/02
　36　 <3487>　ＣＲＥロジ　　　　4.43　172,400　　25/12
　37　 <3281>　ＧＬＰ　　　　　　4.42　151,100　　26/02
　38　 <8954>　オリックスＦ　　　4.42　107,600　　26/02
　39　 <8956>　ＮＴＴ都市Ｒ　　　4.42　142,200　　26/04
　40　 <8960>　ユナイテッド　　　4.41　185,900　　25/11

　41　 <8967>　日本ロジ　　　　　4.34　106,000　　26/01
　42　 <8968>　福岡リート　　　　4.19　191,000　　26/02
　43　 <3462>　野村マスター　　　4.16　174,300　　26/02
　44　 <3481>　菱地所物流Ｒ　　　4.16　136,200　　26/02
　45　 <8976>　大和オフィス　　　4.15　380,500　　25/11

