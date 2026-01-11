【ＲＥＩＴ高配当利回り】ランキング (1月9日現在)
●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】
順位 コード 銘柄 利回り 1/9終値 決算期
1 <3309> 積水ハウスＲ 7.45 90,800 26/04
2 <8963> ＩＮＶ 6.55 65,400 25/12
3 <3472> ホテルレジＲ 6.29 78,100 25/11
4 <3463> いちごホテル 5.93 128,000 26/01
5 <3459> サムティＲ 5.83 119,800 26/01
6 <8985> ホテルリート 5.76 83,800 25/12
7 <3492> ミラースＲ 5.67 95,300 26/02
8 <2989> 東海道リート 5.60 118,300 26/01
9 <3468> スターアジア 5.54 63,000 26/01
10 <3470> マリモリート 5.54 110,300 25/12
11 <3249> 産業ファンド 5.49 157,000 26/01
12 <3488> セントラルＲ 5.33 119,000 26/02
13 <2971> エスコンＪＰ 5.29 132,700 26/01
14 <3455> ヘルスケアＭ 5.28 123,100 26/01
15 <3471> 三井不ロジ 5.18 124,300 26/01
16 <3451> トーセイＲ 5.17 147,000 26/04
17 <3476> Ｒみらい 5.10 51,000 26/04
18 <8958> グロバワン 5.07 141,300 26/03
19 <3287> 星野Ｒリート 5.00 259,900 26/04
20 <8966> 平和不リート 4.96 159,200 25/11
21 <3296> 日本リート 4.92 98,500 25/12
22 <3290> Ｏｎｅリート 4.90 92,100 26/02
23 <3292> イオンリート 4.87 139,700 26/01
24 <8953> 都市ファンド 4.76 124,100 26/02
25 <8984> ハウスリート 4.76 143,000 26/02
26 <8972> ＫＤＸ不動産 4.70 177,300 26/04
27 <8964> フロンティア 4.68 94,000 25/12
28 <8975> いちごオフィ 4.64 98,100 26/04
29 <2979> ソシラ物流 4.55 133,700 25/11
30 <8961> 森トラストＲ 4.50 79,600 26/02
31 <8979> スターツプロ 4.48 207,800 26/04
32 <8986> 大和証券リビ 4.48 116,200 26/03
33 <3295> ＨＵＬＩＣＲ 4.47 179,000 26/02
34 <2972> サンケイＲＥ 4.44 125,000 26/02
35 <3466> ラサールロジ 4.43 160,300 26/02
36 <3487> ＣＲＥロジ 4.43 172,400 25/12
37 <3281> ＧＬＰ 4.42 151,100 26/02
38 <8954> オリックスＦ 4.42 107,600 26/02
39 <8956> ＮＴＴ都市Ｒ 4.42 142,200 26/04
40 <8960> ユナイテッド 4.41 185,900 25/11
41 <8967> 日本ロジ 4.34 106,000 26/01
42 <8968> 福岡リート 4.19 191,000 26/02
43 <3462> 野村マスター 4.16 174,300 26/02
44 <3481> 菱地所物流Ｒ 4.16 136,200 26/02
45 <8976> 大和オフィス 4.15 380,500 25/11
