油汚れをしっかり落としつつ手肌にやさしく、排水管もきれいにする。さらに、環境への配慮まで両立できたとしたら…。

そんな欲張りな条件を満たす中性洗剤が「ミズカラ食器用洗剤」。手荒れが気になる今の季節、改めてその実力を改めてご紹介します。

油を極めて細かく分散する技術

「ミズカラ食器用洗剤」の洗浄力を支えているのは、油を100万分の1mmまで微細化する技術です。油粒子をナノレベルまで分散させることで、再結合を防ぎ、すすいだ瞬間に汚れが落ちていきます。

たとえば、揚げ物のあとのフライパン。べったりついた油膜も、すすぎの段階でするっと落ちていくのがこの特許技術の特長です。

2年間放置された飲食店の換気扇も、擦り洗いできれいになったという実証データも（※開発元による実地テスト）。世界12カ国で認められた技術が、ご家庭の頑固な油汚れにも対応します。

手肌をいたわる安心配合

洗浄力と肌へのやさしさは、本来トレードオフの関係にあると考えられがち。でも「ミズカラ食器用洗剤」は、高グレードの非イオン界面活性剤を主成分に据えて成分を厳選することで、人体安全性・環境性能・節水効果といった多角的なアプローチを取り入れています。

開発者自身が素手で毎日扱い、自宅では赤ちゃんの哺乳瓶も洗っているとのことで、その事実が安心の配合を物語っています。冬場の食器洗いで手がカサカサになる、という方にも試してほしい製品ですね。

流すだけで排水管もきれいに

油を微細化する技術は、排水管にも恩恵をもたらします。

一般的な洗剤で落とした油は配管内で温度が下がると再び固まり、詰まりや悪臭の原因に。一報「ミズカラ食器用洗剤」で分散された油は再結合せず、配管内に堆積しにくくなるんです。

除菌剤も配合されているので、菌の繁殖を抑え、ヌメリやニオイの抑制も期待できそう。毎日の洗い物で排水管のメンテナンスも兼ねられるのは手間いらずですよね。希釈率を調整すれば、床やキッチン周りのお掃除に活用することも可能です。

「ミズカラ食器用洗剤」の開発元は、18年にわたり排水処理に携わってきた水のプロ集団。業務用シリーズは累計28億ml以上の使用実績を持ち、食肉加工工場や給食センター、飲食チェーン店など、全国100社以上で採用されているとのこと。

気になったら、まずは1本から。より詳しい情報は、以下リンク先よりチェックしてみてください。

