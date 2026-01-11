ウクライナ出身力士として初優勝、史上最速14場所で大関昇進を果たした21歳の安青錦。相撲界に新たな歴史を作った活躍の裏には、ある恩人の存在がありました。

近年、ウクライナでは相撲の人気が高まっており、小さな頃から遊びで相撲を取っていたという安青錦。あるきっかけで相撲の道へ進むことになりました。

それは2002年、横綱・貴乃花が大関・朝青龍を破った1番。「(ネットで)それを見て、かっこいいなと思ってすごく憧れましたね。俺も力士になりたいなって」と、その後は本格的に相撲の道を歩むと、2019年の世界ジュニア選手権で3位に輝くなど、結果を出し始めました。

しかし2022年、母国ウクライナが戦禍に見舞われ、安青錦は家族とドイツに避難。相撲を続けることが困難になりました。

そんな時に頼ったのが関西大学相撲部のキャプテンだった山中新大さんでした。

安青錦の印象について山中さんは「彼と最初に出会ったのが2019年。相撲の世界大会で『ウクライナに強い子いるよ』と父親に言われて見たらいい相撲とっていた」と語り、安青錦がウクライナに帰った後は、Instagramのダイレクトメッセージでやり取りをしていたと言います。

国境を越え仲良くなった2人ですが、山中さんの元に、ドイツに避難している安青錦から「日本に行って、相撲部屋に入ることはできるのか」とメッセージが届きます。

当時の事を「びっくりしましたね。僕にメッセージを送るのは勇気が必要だったと思うし、その気持ちに応えたい、助けてあげたいという気持ちだけで動いていました」と振り返った山中さん。

日本に来ることは簡単ではありませんでしたが、山中さんの尽力もあって1か月ほどで安青錦は来日。居候をさせてもらいながら、関西大学相撲部の稽古に励みました。

しかし、安青錦は相撲以外で苦労したことがあると言います。それは日本語。当時について安青錦は「片言の英語でしゃべったり、手で見せたり結構大変でした。強くなりたいんだったら、日本語は絶対必要と思ってるので」と話しました。

山中さんのサポートを受けながら稽古と日本語の勉強を重ねていった安青錦。来日から9か月でその強さが親方の目に留まり、安治川部屋への入門が決まりました。

力士が土俵に上がる際のしこ名は師匠の元・安美錦の字に故郷ウクライナの国旗から青を足して“安青錦”。そして、下の名前は恩人の山中さんの名前“新大”を取りました。

安青錦は「自分のことを一生懸命教えようとしてくれたし、すごくいろいろ優しく教えてくれました。少しでも恩返しできたらいいなと思ってつけました」と感謝と共に、その理由を話しました。

また山中さんは「一緒に戦っているじゃないけど、(名前を)使ってくれて嬉しかった。彼と一緒に過ごした9か月間は一生忘れることはない。僕たち家族も彼に本当に多くのことを学ばせてもらった。僕たちも彼に感謝しています」と喜びを語りました。

今月11日から初場所が始まる大相撲。新大関として安青錦は「大関になって上にはあと一つしかないから、それを目指してやっていきたい。優勝目指して頑張るだけです」と恩人への感謝を胸に、2場所連続優勝を狙います。

(1月9日放送 日本テレビ「news zero」を再編集)