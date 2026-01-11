ガバッと着るだけでOK！【ZARA】40・50代が即こなれる♡「アーガイル柄セーター」

落ち着いたトーンのアイテムでコーデを組むことが多くなりがちな冬。地味見えを回避するなら、コーデの主役になりそうな柄物アイテムを取り入れてみて。そこでおすすめしたいのが、【ZARA（ザラ）】から登場した「アーガイル柄セーター」。トレンドのプレッピーな要素が取り入れられて、旬度をグッと高めてくれます。落ち着いた配色で大人コーデになじむアイテムをピックアップしました。

視線を集める大胆なアーガイル柄

【ZARA】「アーガイルニットセーター」\6,590（税込）

大胆な大きめのアーガイル柄が目を引くこちら。袖の切り替えも特徴的で、1枚でコーデの主役になりそうです。ブラックやブラウンなど落ち着いた配色だから、大柄でも取り入れやすく、ミドル世代のデイリーカジュアルにぴったり。シンプルなクルーネックなので、ハイネックのインナーやシャツとのレイヤードスタイルも楽しめます。

くすみカラーが今っぽいアーガイル柄セーター

【ZARA】「アーガイルニットセーター」\6,590（税込）

柔らかなトーンでまとめられた、アーガイル柄セーター。デコルテラインが美しく見えるVネックも、ミドル世代の垢抜けに一役買ってくれるかも。プリーツスカートでトレンド感のあるプレッピーなスタイルに仕上げたり、ワイドパンツでラフに着こなすのも◎

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M