寒くなると床暖房をつけるお家もあるでしょう。猫にとっても暖かい床はとても気持ちがいいようで...？床暖房に心奪われた猫が思わずとった行動が可愛すぎると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で18万回表示を突破し、「気持ち良さそう」「至福」といったコメントが寄せられることとなりました。

【写真：床暖房をつけたら、猫が『予想外のポーズ』をとって……微笑ましい光景】

思わずぎゅっと抱きしめて...

Xアカウント「あんこともなか 充電ねこ」に投稿されたのは、猫の『もなか』くん。この日、飼い主さんは床暖房をつけたのだといいます。すると、床に寝転んでいたもなかくんが可愛すぎるポーズをとったのだとか。

もなかくんはまるで自分を抱きしめるように両腕を巻き付け、お手手もぎゅっと握っていたそう。

飼い主さんによると、もなかくんは『セルフハグ』をしているようだったといいます。あまりにも可愛すぎるセルフハグを見て、キュンとしてしまいました。

また、床暖房は意外なことでも役に立っているのだとか。もなかくんは、あんこくんという猫と共に生活をしているそう。たまに喧嘩してしまうこともあるという2匹。そこで飼い主さんが床暖房をつけると、あまりの気持ちよさに2匹は喧嘩をやめ、寝転んでしまうのだといいます。床暖房の暖かさはもなかくんたちの心までポカポカにしてしまうのでした。

床暖房の効果は恐るべし！

床暖房の気持ちよさに思わずセルフハグをしていたもなかくんに「お手手が可愛い」「セルフハグ可愛い」などの声が寄せられていました。

床暖房に魅せられたもなかくんのあまりの可愛さに、Xユーザーたちもメロメロになってしまったようです。

Xアカウント「あんこともなか 充電ねこ」では、もなかくんたちの愛らしい姿がたくさん投稿されています。もなかくんたちは、床暖房があれば寒い冬も温かい気持ちで乗り切れることでしょう。

