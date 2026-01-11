【画像】お腹に手を当てる妻の横で…笑みを浮かべる上田綺世

サッカー日本代表FWの上田綺世（フェイエノールト）が10日、自身のインスタグラムを更新し、「この度第一子を授かりましたことをご報告させていただきます」とつづった。妻はモデルの由布菜月。ワールドカップ（W杯）北中米大会まで5か月となる中の朗報に、ファンからも祝福が殺到した。

上田は由布がお腹にそっと手を当てる写真を投稿し、「この度第一子を授かりましたことをご報告させていただきます。 しばらく離れての生活になりますが、お互い支え合って頑張っていきます。 これからも応援よろしくお願いします」とつづった。

W杯北中米大会でも活躍が期待される日本代表FW。夢舞台までのカウントダウンが進む中の報告に、ファンからは「おめでとうございます」のほか、様々なコメントが寄せられた。

「大好きなご夫婦の幸せなご報告が聞けてこちらも幸せな気持ちになれました」

「2人とも大好きだからほんと嬉しいよー」

「推し夫婦…本当におめでとうございます」

「素敵なお二人のお子さんが 今から楽しみです」

「ワールドカップでゴール決めてゆりかごダンス楽しみにしてます」

上田は2019年6月のコパアメリカで代表初選出。これまで36試合出場で16ゴールを挙げている。



（THE ANSWER編集部）