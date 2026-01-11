◇東京ニューイヤーハーフマラソン２０２６（第２６回ハイテクハーフマラソン、１１日、東京・北区新荒川大橋野球場発着公認コース＝２１・０９７５キロ）

第１０２回箱根駅伝（２、３日）で往復路、総合のトリプル新記録で史上初の同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した青学大、同１４位で２１年連続のシード権（１０位以内）を逃した東洋大などの箱根駅伝出場メンバー以外の選手が出場。箱根駅伝出場を目指して練習を積んできたが、惜しくもメンバーから外れた選手たちが、大舞台から約８日後に「箱根駅伝１１区」として、風速約１０メートルの強風が吹き荒れる中、スタートした。

青学大は１６人の登録メンバーに入ったが、出番がなかった６人のうち、体調不良で１区から当日変更で交代した荒巻朋熈（４年）を除く５選手が出場した。昨年の今大会では平松享祐（当時２年、現３年）が自己ベスト記録（当時）をマーク。第１０１回箱根駅伝「１１区」の力走を、第１０２回箱根駅伝４区３位の好走につなげて優勝に貢献した。３年の前の今大会では当時ルーキーだった塩出翔太（現４年）が同じく自己ベスト（当時）で学生トップを取った。翌年から３年連続８区区間賞と３連覇の快挙を成し遂げた。

原晋監督（５８）は「一番の目標としていた箱根駅伝を走れなかったと直後という難しい状況の中でも頑張れる選手は必ず強くなるし、信頼できる」と語る。

華やかな新春の箱根路から中７日、強風吹く荒川河川敷コースで、学生ランナーは懸命に走った。