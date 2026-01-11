『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー』3・20から期間限定上映 遠野吠が堤なつめ似の範道大也と出会う？
Vシネクスト『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー』が3月20日から新宿バルト9ほかで期間限定上映、7月29日にBlu-ray＆DVDを発売することが決定した。
【動画】『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー』特報
現在、テレビ朝日系列にて放送中の『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』は指輪の力で最高最強のナンバーワンを目指す物語。そんな『ゴジュウジャー』が、2024年2月まで放送していた車をモチーフにした“バクアゲ”な『爆上戦隊ブンブンジャー』と夢の共演を果たす。本作は、スーパー戦隊シリーズ50周年、「VSシリーズ」30周年の歴史に残る記念すべき作品。ゴジュウジャー＆ブンブンジャーが、歴史に残る激闘を繰り広げる。
ティザービジュアルは『ゴジュウジャー』、『ブンブンジャー』の両レッドがデザインされ、キャッチコピーには「全ての戦いに終止符を――。」と、この作品こそがスーパー戦隊シリーズファン必見の、集大成となる作品であることを予感させる言葉が躍る。
手前にいるゴジュウウルフは、初披露となる姿、セイントゴジュウウルフとして堂々と構えている。このセイントゴジュウウルフがどのように誕生するのか…。今後の情報解禁にも注目だ。そして、後ろにはチャンピオンジャケットをまとったブンレッドがポーズをとっている。バックに広がる宇宙には『ゴジュウジャー』、『ブンブンジャー』それぞれの戦隊エンブレムが浮かび上がり、2人のレッドの光輝く姿が、2大スーパー戦隊の夢の共闘を感じさせるビジュアルになっている。
3月20日から期間限定上映を行い、7月29 日にリリースされるBlu-ray＆DVDでは通常版のほか、作中で初登場するセンタイリングや主題歌CDが付属した『特別版』（初回生産限定）も同時発売となる。
■イントロダクション
スーパー戦隊シリーズ50周年×「VS」シリーズ30周年！いま、すべての戦いが終わりを告げる!?1975年に『秘密戦隊ゴレンジャー』からスタートしたスーパー戦隊シリーズは、2025年に『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』で50周年を迎えた。そして『超力戦隊オーレンジャーオーレVSカクレンジャー』（1996年）を第1作とする、2大スーパー戦隊の夢の共演を描いた「VS」シリーズも、2026年に30周年。
いま、すべてのスーパー戦隊ファンに贈る渾身の「VS」シリーズ最新作が誕生。スーパー戦隊、シリーズ集大成！ゴジュウジャー＆ブンブンジャーの歴史に残る激闘を目撃せよ!!
■ストーリー
すべての戦いに終止符を―――エンゲージ！
ブンレッドこと範道大也は、ブンドリオ・ブンデラスたちとともに「ビッグバングランプリ（BBG）」に出場していた。
しかし、BBGは突如として中断された。ユニバースNo.1怪人、ユニバースノーワンが「ユニバース融合」を発生させ、幾多の並行宇宙が混ざり合い始めたためである。
惑星シャフトという異星でブンレッドの前に出現したのは、苦魔獣ギャラクシーサーキットグルマー。そこへ駆けつけたのはゴジュウウルフこと遠野吠だった。
一方、オリガレッドとの出会いを経て、すべてのセンタイリングをそろえた頃のゴジュウジャー。ゴジュウジャーたちが居る地球では、ユニバースノーワンが暴れていた。これに立ち向かうゴジュウレオンたち5人。そこになんと、ブンブルー、ブンピンク、ブンブラックが現れ加勢する。だがノーワンは強く、たちまち8人は危機に陥った。
絶体絶命のピンチに現れたのは、地球に帰還した遠野吠！しかし、吠は普段の荒くれ者とは違う、光のように品行方正な人物に変わっていて、セイントゴジュウウルフという新たな姿にエンゲージ！「戦いを終わらせる」と息巻くセイントゴジュウウルフは、空間を切り裂き、8人を異空間へと飛ばしてしまった。細武調とブーケがもたらした情報により、ユニバース融合が進めば、世界が崩壊してしまうことを知ったゴジュウジャーとブンブンジャー。なんとしても、ノーワンを倒さなければならない。
2大スーパー戦隊はふたたび、集合することができるのか？ そして、変わってしまった吠の真の目的とは…!?
■キャスト
冬野心央／鈴木秀脩／神田聖司／松本仁／志田こはく／木村魁希
井内悠陽／葉山侑樹／鈴木美羽／齋藤璃佑／相馬理／宮澤佑
三本木大輔／まるぴ／ハシヤスメ・アツコ
【声の出演】梶裕貴／KENN／駒田航
花江夏樹／諏訪部順一／水樹奈々／諸星すみれ／松本梨香
■スタッフ
原作：八手三郎／脚本：樋口達人／監督：中澤祥次郎
