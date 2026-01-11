『ゴジュウジャーファイナルライブツアー』開催決定 冬野心央＆鈴木秀脩＆神田聖司＆松本仁＆木村魁希が全国9都市めぐる
スーパー戦隊シリーズ49作目は、際立つ個性が火花を散らし、“ナンバーワン”の称号をかけて数々のバトルを繰り広げた『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』。番組放送開始から大きな注目を集め、「スーパー戦隊」シリーズの一区切りとなることも発表された本作。その集大成となるビッグイベント『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーファイナルライブツアー2026』の開催が決定した。ゴジュウジャーの世界を最前線で駆け抜ける番組キャストが全国の“獲物”すなわち、ファンのもとへナンバーワンの感謝を届けにいく。
【動画】『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー』特報
2年ぶりの「広島」会場を加え、“歴代ナンバーワン”タイとなる全国9都市での全29公演は、豪華な2部構成となる。第1部は本編メインライター・井上亜樹子氏による完全オリジナルのヒーローショー『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ファイナルライブ』。ここでしか見られない大迫力のアクションや、舞台ならではの演出を駆使した“生・エンゲージ”は必見。目の前の繰り広げられる“本物”のゴジュウジャーが観る者を物語の渦中へと引き込む。第2部では、番組キャストによるココだけのトークや会場一体となる企画チャレンジ。さらに、キャラクターソング歌唱で会場は熱狂のナンバーワン空間へ。
ツアー最終日5月17日の大阪スペシャル公演は、第2部を豪華版としてお届けする、ツアーのフィナーレにふさわしい特別仕様に。大阪スペシャル公演の詳細は後日発表される予定。会場チケットは2月8日の一般発売に先駆け、ナンバーワンの日1月11日からチケットぴあで先行受付スタート。TTFC会員限定先行では、ここでしか手に入らない限定の「オリジナルデザインチケット」の選択が可能となる。約1週間限定での受付となる。さらに、先行受付期間限定では、FLT オリジナルトートバッグ付き会場チケットの選択が可能になっている。キュートなゴジュウジャーのSDデザインと、作中にも登場する“テガソードの里”メニューの両面デザインでファン必携のアイテムになること間違いなし。また、今回は会場チケット購入者に、もれなく入場者特典が。「FLT オリジナルセンタイリング」は全9種で各会場、ランダムで配布予定となっている。
1年間の物語、そのすべてを背負い、最後のナンバーワンバトルの幕開けへ。最強（ナンバーワン）のさよならを見逃すな。
■公演スケジュール
【愛知県】3月28日／29日：Niterra日本特殊陶業市民会館
【北海道】4月5日：札幌文化芸術劇場 hitaru
【広島県】4月11日：広島文化学園 HBGホール
【福岡県】4月12日：福岡サンパレス
【宮城県】4月19日：仙台サンプラザホール
【静岡県】4月26日：静岡市清水文化会館 マリナート・大ホール
【長野県】4月29日：ホクト文化ホール（長野県県民文化会館）
【新潟県】5月10日：新潟県民会館
【大阪府】5月16日／17日：オリックス劇場
■出演キャスト
冬野心央（ふゆの・みお）：遠野吠（とおの・ほえる）／ゴジュウウルフ役
鈴木秀脩（すずき・ひではる）：百夜陸王（びゃくや・りくお）／ゴジュウレオン役
神田聖司（かんだ・まさかず）：暴神竜儀（ばくがみ・りゅうぎ）／ゴジュウティラノ役
松本仁（まつもと・じん）：猛原禽次郎（たけはら・きんじろう）／ゴジュウイーグル役
木村魁希（きむら・かいき）：熊手真白（くまで・ましろ）／ゴジュウポーラー役
