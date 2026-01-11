グラビアアイドルの新田妃奈（26）が10日までに自身のインスタグラムを更新。カフェでのリラックスショットを投稿した。

新田は「こんばんは 早く日が暮れるとなんとなく損してる気分なので、春になって欲しいなぁといつも思ってます」とあいさつし、カフェでくつろぐ姿を投稿した。

新田は胸元の大きく開いたトップスを着用。93センチバストをチラ見せさせており、ドリンクを持つ薬指には指輪が輝いている。

続けて「このお写真たちは、マネージャーさんと新年の挨拶をしてた時に撮ってもらいました いつもこう撮って〜って沢山お願いして撮ってもらいます笑」と説明した。

この投稿にフォロワーからは「指輪…婚約されたんですね」「結婚したの？」「スタバデートしたい」とコメントが寄せられている。

新田は東京都出身。白百合女大在学中に出場した大学生ミスコンテスト「MISS CIRCLE CONTEST 2021」で準グランプリに輝いた。25年4月にグラビアデビュー。7月の1stDVD「ひな祭り」に続き、11月にも2ndDVD「えちえちプリンセス」を発売。身長160センチで、バストは93センチのHカップ。「令和1エロい完売クイーン」と称されたこともある。25年11月17日に行われた格闘技イベントの「RIZINガール2026」最終オーディションで選出され、26年の活動が決まった。特技は暗算。血液型A。