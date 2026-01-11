◇大相撲初場所初日（2026年1月11日 両国国技館）

モンゴル出身で“史上最強の新弟子”こと東序ノ口19枚目の旭富士（23＝伊勢ケ浜部屋）が、同じモンゴル出身で1メートル97の現役最長身力士、西序ノ口19枚目の天昇山（21＝玉ノ井部屋）を上手出し投げで下し、本場所デビュー戦を白星で飾った。

26年最初の一番から大熱戦となった。左四つになって土俵際まで追い込んだが、勝負を決めきれず。約1分の攻防戦の末、最後は右からの上手出し投げで場内を沸かせた。取組後には「ありがとうございました」と話した。

先場所の前相撲でも対戦。前相撲では異例の約200人の観衆が集結し、旭富士が天昇山を力強く寄り切った。

旭富士は18年に来日し、神奈川・旭丘高に相撲留学。21年に伊勢ケ浜部屋に入門し、外国出身力士枠の関係で初土俵まで約4年半を要した。

猛稽古で知られる伊勢ケ浜部屋で、もまれてきた。1メートル85、150キロのがっちりした体格。今場所前の稽古でも伯乃富士ら部屋の関取衆をしのぐ強さを示していた。

序ノ口デビューからの連勝記録である常幸龍の27連勝超えも期待される逸材。上々の白星発進とした。