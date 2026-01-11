1月17日からは大学入試共通テストが行われ、そのあとも私立高校、公立高校の入試が予定されています。受験シーズン、多くの親が子どもへの接し方に悩みます。励ましたつもりがプレッシャーになっていないか、どんな言葉をかければいいのか-。

そんな疑問に、一般社団法人カウンセラーカレッジ石川・代表理事で公認心理師の森辰美さんに答えていただきました。

「親の方が緊張している」-子どもは敏感に察知

「実際、親御さんの方が緊張しているパターンが多いように見受けられます」と森さん。子どもは非常に敏感で、親のピリピリした様子や不安な表情を言葉ではない部分で感じ取り、それが子どもにも伝染してしまうといいます。

だからこそ、「親御さんが『普段通り』でいることが何よりも大事です」と強調します。受験生だからと急に栄養のあるものを食べさせたり、無理に静かな環境を作ったり、部屋を暖かくしすぎたりするなど、いつもと違う環境にすると、かえって家が落ち着かない場所になってしまうのです。

「頑張れ」は、NG。~すでに精一杯頑張っている子どもの心〜

森さんが特に注意を促すのは、親が発する言葉です。

「“頑張れ”はダメですね」と断言します。本人はすでに一生懸命頑張っているので、それ以上の「頑張れ」はプレッシャーになるからです。

精神的に参っている人に「頑張れ」と言ってはいけないのと同じ理屈だと説明します。

「伝えるなら『頑張ってるね』と、今の努力を認めてあげる言葉がいいでしょう」と森さん。

また、不安がっている子どもに対して「気にしすぎだよ」「大丈夫、大丈夫」と安易に言うのも避けるべきだといいます。本人が不安を感じているのに「何が大丈夫なの？」と反発したくなるためです。ただし、子ども側から「試験、大丈夫かな？」と聞いてきた時に「大丈夫だよ」と返すのは、また意味合いが違ってくるとのこと。

さらに、「そんなことでどうするの」というような叱咤激励も良い影響はないと森さんは指摘します。

公認心理師・森辰美さん「この時期、子どもは自分自身をすでに追い込んでいます。そこに他人からさらに追い打ちをかけられるのは、あまりに酷です」

「伴走者」になる-親の本当の役割とは

では、受験期の親の役割とは何なのでしょうか？ 森さんは「“いつもと変わらない環境”を作り、家を受験生本人が自分らしくいられる、安心できる場所にすること」だと言います。

公認心理師・森辰美さん「普段と違うことをされると、子どもは安心できないのです。例えば、いつでも温かい飲み物が飲めるようにポットにお湯を用意しておくといった、ちょっとした気遣いで十分なんです」

親自身も不安なのは当然ですが、その不安は子どもに向けるのではなく、パートナーやママ友など、他の人に吐き出して共有することが大切です。

「マラソンの『伴走者』をイメージしてください」と森さん。

公認心理師・森辰美さん「マラソンで親が子どもの腕を引っ張ったり、背中を押すということは、子どもの走る速度ではないということですよね。親はただ横にいる。それが大切なのです」

「傾聴」の大切さ-感情は受け止められて初めて消化できる

過干渉と適切なサポートの境界線について、森さんは「“本人という人格を無視した言動”になっているかどうか」を一つの基準として挙げます。

子どもが不安を見せている時、最も効果的な言葉は「どんな結果でも、ずっとあなたの味方だし、信じているよ」というメッセージだといいます。

「大事なのは『傾聴』です」と森さんは強調します。

公認心理師・森辰美さん「子どもが不安を口にした時、『そんな弱気じゃダメだ』と否定するのではなく、『不安だよね』『心配だよね』と共感して受け止めてあげてください。感情は受け止めてもらえて初めて消化できるものです。普段からお互いを信じ、コミュニケーションが取れているご家庭なら、必ず乗り越えられます」

勉強のことは先生が対応できますが、私生活やメンタルを支えられるのは親だけです。

子どもがストレスなく過ごせる環境を作ることが、今、親にできる最大のサポートなのかもしれません。

【公認心理師】保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、心理状態の観察、分析、相談、助言などを行う国家資格。