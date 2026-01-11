¡Ø¥¿¥¤¥×¥í¡Ù½Ð¿È¡¦À¾»³ÃÒ¼ù¡õÁ°ÅÄÂçÊå½êÂ°¡ÖTAGRIGHT¡×¡¢¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0¡ÙÃ´Åö·èÄê¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ê¤Ë¤¤¤¤Þ¤¹!!¡×
¡¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Øtimelesz project¡¾AUDITION¡¾¡ÊÄÌ¾Î¡§¥¿¥¤¥×¥í¡Ë¡Ù¤Ç¸õÊäÀ¸¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿À¾»³ÃÒ¼ù¤ÈÁ°ÅÄÂçÊå¤Ë¤è¤ë¿·¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØTAGSERCH¡Ù¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¡ÖTAGRIGHT¡×¤¬¡¢17Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0¡ÊZERO¡Ë¡Ù¡Ê¿¼3¡§00¡Á¿¼5¡§00¡Ë¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¥½¥í¥«¥Ã¥È¡Û¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤ë⋯¡ª¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¹¤ëÀ¾»³ÃÒ¼ù¡õÁ°ÅÄÂçÊå¤é
¡¡TAGRIGHT¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢ºòÇ¯12·î28ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡ÙÆâ¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£À¾»³¡¢Á°ÅÄ¤Ë²Ã¤¨¡¢¸õÊäÀ¸¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡¢º£°æ³¡Î¤¡¢¥¸¥§¥¤¡¢´ßÇÈ»Ö²»¡¢¾®ÎÓÂç¸ç¡¢¼ã¾¾À¤¿¿¤Î5¿ÍÁ´°÷¤¬Àµ¼°¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ²Ã¤ï¤ê¡¢¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖFOREVER BLUE¡×¤ò1·î7Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£¡ÖTAG SEARCH¡×¿Ê¹ÔÃæ¤ÎºòÇ¯8·î¤ËÀ¾»³¤ÈÁ°ÅÄ¤¬2¿Í¤Ç¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0¡ÊZERO¡Ë¡Ù¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÃ´Åö¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0¡ÊZERO¡Ë¡Ù¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁÇ´é¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¥È¡¼¥¯¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡ÖFOREVER BLUE ¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¡ÖÀÄ¤¤¡×·Ð¸³ÃÌ¤òÊç½¸¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖÉþ¤ÎTAG¡¢ÀÚ¤ë¡©ÀÚ¤é¤Ê¤¤¡©¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¡¼¥Ê¡¼´ë²è¤â¼Â»ÜÍ½Äê¡£
¡¡¡ØTAGRIGHT¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0¡ÊZERO¡Ë¡Ù¤Ï¡¢17Æü¿¼Ìë3»þ¤«¤é¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤ò¥¡¼¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤ÇÊüÁ÷¡£¡Ö17LIVE¡×¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÍÍ»Ò¤ò±ÇÁü¤ÇÆ±»þÇÛ¿®¡¢ÊüÁ÷¸å¤Ë¤Ï¡Ö17LIVE¡×¸ÂÄê¤Î¥¢¥Õ¥¿¡¼¥È¡¼¥¯¤ÎÇÛ¿®¤â¹Ô¤¦¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
¢£À¾»³ÃÒ¼ù
2²óÌÜ¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0¡¢º£²ó¤Ï¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤Î»þ¤è¤ê7ÇÜ¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤ª¼ê½À¤é¤«¤Ë¡£
¢£Á°ÅÄÂçÊå
2²óÌÜ¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹!!º£²ó¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ê¤Ë¤¤¤¤Þ¤¹!!
