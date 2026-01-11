数字の並びに隠された法則を見つけて、□に入る数字を推理する「穴埋めクイズ」です。単純な計算の積み重ねですが、急に数字が大きくなる理由に気づけるかがカギです！

写真拡大

並んだ数字の法則性を見抜く「算数クイズ・初級編」！

最初は小さい数字が並んでいますが、途中から急に増えているのがヒントです。

問題：□に入る数字は？

次の数列の法則を考えて、□に入る数字を答えてください。

1, 2, 2, 4, 8, 32, □

ヒント：1つの数字だけでなく、「前の2つの数字」に注目して計算してみましょう。

答えを見る






正解：256

正解は「256」でした。

▼解説
今回の数列は、「前の2つの数字を掛け合わせると、次の数字になる」という法則で並んでいました。

順番に計算を確かめてみましょう。

1 × 2 = 2
2 × 2 = 4
2 × 4 = 8
4 × 8 = 32

この法則に従うと、次は「8」と「32」を掛けることになります。

8 × 32 = 256

よって、正解は「256」となります。

足し算のフィボナッチ数列（前の2つを足す）の掛け算バージョンでした！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)