職場で配りたい「石川県のお土産」ランキング！ 2位「にゃんこのサブレ in Kanazawa」を抑えた1位は？【2025年調査】
一気に冷え込みが厳しくなるこの季節、温かい飲み物と一緒に楽しめるお菓子は冬の差し入れとして最適です。デスクでも片手で食べやすく、出張や旅行の「お福分け」にぴったりな品々をピックアップしました。
All About ニュース編集部では、2025年12月8日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、職場で配りたいお土産に関するアンケートを実施しました。その中から、職場で配りたい「石川県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「可愛くて、個装で配りやすく食べやすいから」（40代女性／埼玉県）、「無難に見た目も可愛く、好き嫌いが別れなさそうだから」（40代女性／兵庫県）、「猫の形が可愛く、話のタネにもなりそうだから」（50代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
回答者からは「日持ちは心配ですが、特に高齢の方にはウケが良いと思うため」（40代男性／東京都）、「表面に金箔をあしらった豪華なカステラで、上品でビジネス向けなので、職場の差し入れとして人気がある」（60代男性／愛知県）、「一切れずつ個包装になっているため配りやすく、縁起の良さも魅力」（30代男性／滋賀県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
2位：にゃんこのサブレ in Kanazawa（BudoonoMori）／43票2位には、金沢発の可愛らしいサブレ「にゃんこのサブレ in Kanazawa」がランクインしました。金沢らしい上品な味わいのサブレに、キュートな猫の形が合わさり、特に女性や若い世代の職場で喜ばれそうです。個包装で配りやすく、見た目のインパクトと美味しさの両方を兼ね備えている点が、職場へのお土産として支持されました。
1位：金のかすてら（まめや金澤萬久）／90票石川県の代名詞の1つである「金箔」を贅沢に使用した「金のかすてら」が圧倒的な票数で1位に。金沢の伝統工芸である金箔を1枚貼りした見た目の華やかさと高級感は、職場での手土産に最適です。カステラ自体もこだわりの製法でしっとりとした上品な味わいであり、特別な気分を演出できる点が人気を集めました。
