元TOKIOの松岡昌宏（49）が11日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。「聴いててすげー気持ちいい」と思うアーティストを明かす場面があった。

番組では数々のリクエストを紹介しているが、「このラジオで紹介させてもらって、radikoで聴いて、“うわ、いい曲だな”っていう曲すげーいっぱいあるんですよ」と松岡。「この間のカバーもそうだったんだけど、“うわ、いい曲だなあ”って。三浦祐太朗さんの『長い間』」と女性2人組ユニット「Kiroro」の大ヒット「長い間」の三浦祐太朗のカバーを挙げた。

「自分でウォーキングして聴いてて、“三浦さんの声って凄い綺麗だな”と思って。“聴いててすげー気持ちいいな”と思って。それで自分の好きな歌を聴くっていうのもいいもんだなあって。僕、『長い間』って曲好きだったんで」と話した。

「それをこういった新しく聴く、イメージで勝手にKiroroしかないんだけど、カバーも（いい）。そこも素晴らしいよね、カバーって」とし「で、全く知らない方の曲とかもここで聴いて、“いい曲だなあ”とか思ったりすること多々ある」と明かした。