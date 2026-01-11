¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à00¡ÙMETAL BUILD¤Ë¡ÖGN¥¢¡¼¥à¥º TYPE-D ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥»¥Ã¥È¡×¤¬ÅÐ¾ì¡Ú¿·½ÕÆÃÊÌÃêÁªÈÎÇä 2026¡Û
¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à00¡Ù¤è¤ê¡Ö¡ÚÃêÁªÈÎÇä¡ÛMETAL BUILD GN¥¢¡¼¥à¥º TYPE-D ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥»¥Ã¥È¡×(24,200±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤ÆCLUB TAMASHII MEMBERS²ñ°÷¸ÂÄê¤Ç¡¢2026Ç¯1·î23Æü(¶â)10»þ¡Á2·î5Æü(ÌÚ)23»þ¤Î´ü´Ö¡¢ÃêÁªÈÎÇä¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢2026Ç¯2·î¾å½ÜÅöÁªÈ¯É½¡¢2026Ç¯3·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2026Ç¯3·îÈ¯Á÷Í½Äê¡Ö¡ÚÃêÁªÈÎÇä¡ÛMETAL BUILD GN¥¢¡¼¥à¥º TYPE-D ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥»¥Ã¥È¡×(24,200±ß)
Ä¶Âç·¿ÁõÈ÷¤Ç¤Î°µÅÝ¡ª¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à00¡Ù¤è¤ê¡¢GN¥¢¡¼¥à¥º¤ÎTYPE-D¤Ø¤Î´¹Áõ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ã±ÂÎ¤Ç¤âMSÍÑ¤ÎÉðÁõ¥»¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤Ç¤¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ñ¡¼¥Ä¥»¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥á¥«¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¦ÌøÀ¥·ÉÇ·»á´Æ½¤¤ÎGN¥Ä¥¤¥ó¥é¥¤¥Õ¥ë¡¢Âç·¿¥ß¥µ¥¤¥ë¥³¥ó¥Æ¥Ê¤òMETAL BUILD¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë¤è¤ê¡¢Ä¶¹â¹âÅÙ¼Í·âÁõÈ÷¤È¡¢¥ß¥µ¥¤¥ë¥³¥ó¥Æ¥Ê¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¥¢¥ì¥ó¥¸¡£
¡Ö¥¬¥ó¥À¥à¥Ç¥å¥Ê¥á¥¹¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥¬¥ó¥À¥à¥¢¥¹¥È¥ì¥¢¶¡×Åù¤Îµ¡ÂÎ¤Ë¤âÂÐ±þ¡£³°ÁõÉô¤ÎÂçÉôÊ¬¤ËºÌ¿§¤È¥Þ¡¼¥¥ó¥°¤ò»Ü¤·¡¢¶âÂ°¥Ñ¡¼¥Ä¤â»ÈÍÑ¤·¤Æ´°À®ÉÊ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼Á´¶¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º
Ä¶Âç·¿ÁõÈ÷¤Ç¤Î°µÅÝ¡ª¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à00¡Ù¤è¤ê¡¢GN¥¢¡¼¥à¥º¤ÎTYPE-D¤Ø¤Î´¹Áõ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ã±ÂÎ¤Ç¤âMSÍÑ¤ÎÉðÁõ¥»¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤Ç¤¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ñ¡¼¥Ä¥»¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥á¥«¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¦ÌøÀ¥·ÉÇ·»á´Æ½¤¤ÎGN¥Ä¥¤¥ó¥é¥¤¥Õ¥ë¡¢Âç·¿¥ß¥µ¥¤¥ë¥³¥ó¥Æ¥Ê¤òMETAL BUILD¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë¤è¤ê¡¢Ä¶¹â¹âÅÙ¼Í·âÁõÈ÷¤È¡¢¥ß¥µ¥¤¥ë¥³¥ó¥Æ¥Ê¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¥¢¥ì¥ó¥¸¡£
¡Ö¥¬¥ó¥À¥à¥Ç¥å¥Ê¥á¥¹¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥¬¥ó¥À¥à¥¢¥¹¥È¥ì¥¢¶¡×Åù¤Îµ¡ÂÎ¤Ë¤âÂÐ±þ¡£³°ÁõÉô¤ÎÂçÉôÊ¬¤ËºÌ¿§¤È¥Þ¡¼¥¥ó¥°¤ò»Ü¤·¡¢¶âÂ°¥Ñ¡¼¥Ä¤â»ÈÍÑ¤·¤Æ´°À®ÉÊ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼Á´¶¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º