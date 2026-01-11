野球評論家の張本勲氏が１１日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」に出演。スペシャルご意見番として、巨人からポスティングシステムを使ってブルージェイズへ移籍した岡本和真内野手について言及した。

岡本移籍のニュースを受けて張本氏は「全般的に困りましたね。こんなに良い選手がどんどんアメリカに行くと日本のプロ野球がダメになる。それでも行くわね。給料が１０倍、１５倍違うから」と語った。日本のプロ野球の空洞化を憂慮しつつも、優しい眼差しでアドバイスを送った。

タイミングを取る際に「左足を上げる必要は無い。どこでタイミングを取るか難しいんですよ。上げていい人と悪い人がいる」と指摘した張本氏。「勢いで打ちたいんでしょうけど、そんなに飛ばす必要はない。彼の力だったら５０本くらい打ってくれないと」と言う。

「私たちは期待してますよ。大谷みたいに素晴らしい成績を残して。彼のバッティングを参考にしてほしい。２年連続で５０本を打つなんて選手はそうアメリカでもいない。いい目標があるんだから頑張ってもらいたいわね」と張本氏はエールを送っていた。

さらにミラノ・コルティナ五輪を目指すスノーボード勢にはあっぱれを送り「この勢いで頑張ってほしい」とかつてご意見番を務めた際の厳しい口調ではなく、穏やかな語り口でアスリートにエールを送っていた。