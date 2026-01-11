「歴代総理の孫が2人も!?」 『豊臣兄弟！』豪華キャストが話題 DAIGOと“もう一人”は？
俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）。戦国時代を生きた豊臣秀吉と弟・秀長の兄弟の絆を描く本作。物語性だけでなく、出演者の背景にも関心が集まり、「歴代総理の孫が2人もいる!?」と共通点を持つキャストの存在が話題となっている。
本作には、ロックシンガーとして知られ、俳優としても活動するDAIGOが、美濃の戦国大名・斎藤義龍役で大河デビュー。DAIGOは、日本の第74代内閣総理大臣・竹下登氏の孫であることでも広く知られている。さらに、宮澤エマも“元総理の孫”として話題のキャストの1人だ。宮澤は、1991年から93年にかけて内閣総理大臣を務めた宮澤喜一氏の孫というルーツを持つ。ドラマでは、主人公である秀長と秀吉を支える姉・とも役を演じている。
大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡。主人公は天下人の弟・豊臣秀長（ひでなが）。歴史にif（もしも）はないものの、「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメントとなっている。
