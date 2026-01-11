卓球の「WTTチャンピオンズ・ドーハ2026」は10日、男女シングルスの準々決勝が行われた。今年最初のWTTシリーズには世界の強豪が集まり、日本勢も健闘を見せている。

■松島＆長粼は4強入り逃す

男子シングルスでは、世界ランキング4位の張本智和（トヨタ自動車）が、同6位のフェリックス・ルブラン（フランス）と対戦。昨年の「WTTファイナルズ香港」に続く再戦は、互いにゲームを取り合う白熱の展開となった。

第5ゲーム終盤にリードを奪った張本智が11－9で王手をかけると、第6ゲームも優位に進めて11－9で勝利。ゲームカウント4－2で制し、前回に続く連勝を果たした。

女子シングルスでは、世界ランキング6位の張本美和（木下グループ）が、同4位の陳幸同（中国）と激戦を展開。過去2勝1敗と好相性の相手に対し、序盤からラリー戦を制して2ゲームを先取した。

その後、陳幸同に3ゲーム連取され逆転を許したが、第6ゲームを16－14で取りフルゲームに持ち込む。最終第7ゲームもデュースにもつれた末、15－17で惜しくも敗れた。

張本美和（C）WTT

男子では、世界8位の松島輝空（木下グループ）が、Tリーグ・木下マイスター東京でチームメイトの林繇儒（台湾）と対戦したが、ストレートで敗戦。女子では、張本美とともに勝ち上がった長粼美柚（木下アビエル神奈川）が、同3位の蒯曼（中国）とのサウスポー対決に臨み、1－4で敗れて準決勝進出はならなかった。

この結果、張本智が男女通じて日本勢唯一のベスト4入り。準決勝では、松島を下した林繇儒との対戦が決まった。日本男子のエースが、優勝争いにどこまで食い込めるか注目が集まる。