元大阪市長で弁護士の橋下徹氏（56）が11日、フジテレビ「日曜報道 THE PRIME」（日曜前7・30）に出演。高市早苗首相（自民党総裁）が23日召集予定の通常国会冒頭での衆院解散を検討していると自民関係者に伝えたことに言及した。

首相は自らが掲げる「強い経済」「責任ある積極財政」の実現を見据え、政権基盤を強化する必要があると判断したもよう。ただ、2026年度予算の3月末までの成立を優先させるべきだとの慎重論もある。衆院選日程は「1月27日公示、2月8日投開票」「2月3日公示、15日投開票」が軸となる。

自民、日本維新の会の与党は、衆院で1人でも欠ければ定数465の過半数233を割り込む。一方、参院では少数与党のままで政権運営の不安定さは消えない状況になっている。

橋下氏は「日本維新の会の吉村代表の態度、振る舞いというか姿勢が物凄い影響していると思うんですよ。高市政権を誕生させたのは、吉村さんが高市さんを支えたということ、これが最大の要因だと思います」と自身の考えを述べた。

その理由については、「吉村さんが高市さんに対して“解散は待ってくれ”、“維新の会は準備できてないからそれはちょっとまずいんじゃないの”と言えば、高市さんも考えると思うんです。高市さんと吉村さんの信頼関係は凄い強いですから。でも吉村さん、ああいう性格なので全く言わないんですよ。それは高市さんの判断だと。これは吉村さんの性格だと思うんです」と説明。

そして、「そうなると吉村さんがこれからやろうとしていた議員定数削減とか、特に議員定数削減よりも副首都法案に関して、これがどうなるかというところ。吉村さん、政策実現を一番と考えるのであれば、僕は場合によっては高市さんに政策実現のためには“ちょっと解散待ってくれ”と言ってもいいのかなと思うんですが、あの人の性格なのでそれはもう言わずに“やるんだったら堂々と受けます”って。それなので高市さんはフリーハンドの状態ですよね」と述べた。

橋下氏は、2010年4月に大阪都構想の実現を掲げる地域政党「大阪維新の会」を結成し自らが代表に就任。12年9月には新党「日本維新の会」を設立した。15年末に政治家を引退、維新の政策助言や法律面での相談を請け負ってきたが22年3月末で顧問契約を終了している。