松本人志、2026年初の生出演・新年あいさつ＆巨大垂れ幕 さらに“ビッグゲスト”3人登場 『DOWNTOWN+』生配信
お笑いコンビ・ダウンタウンの松本人志が10日、有料プラットフォーム『DOWNTOWN+』生配信に登場した。松本にとって2026年初の生出演となり、吉本興業東京本部からの実施となった。
【写真】『DOWNTOWN+』2026年初の生配信 松本人志＆近藤真彦＆ベッキー＆一ノ瀬ワタルの4ショット
『DOWNTOWN+』サービス開始以来、3回目となった生配信「LIVE+」。今回も年額プランで登録し、抽選で選ばれた会員が招待された。会場はスタジオではなく、東京都新宿区の吉本興業東京本部の屋外。中庭には2つのステージがセットされ、社屋（校舎）には「2026年も」「会員に感謝」と書かれた巨大な垂れ幕。午後7時30分に松本が登場すると、観客から寒さを吹き飛ばすほどの歓声が沸き起こった。
松本は酒樽が置かれたステージに立つと、「おめでとう」と第一声。吉本興業東京本部を「悪の巣窟」と紹介して笑いを取りつつ、鏡割りを行った。その後、コタツが置かれたステージに移動。配信を見ているタレントに東京本部に集まるよう呼びかけ、時間内に来たタレントに松本からお年玉を渡す企画を提案されると、松本は「なんでやねん」とボソッとツッコんだ。
「ビッグなゲストを3人呼んでいる」と言われても信用していない様子だったが、1人目のゲスト・近藤真彦が登場すると、松本は驚きを隠さず「うれしい」と笑顔。しかし、近藤が『DOWNTOWN+』の会員ではないとわかり、松本から「登録してくれてないよね」とツッコんだ。
2人目のゲストは『DOWNTOWN+』の「みんなのオトナな話」に出演しているベッキーだった。ベッキーが皆と一緒に食べたいと提案し、松本と近藤と一緒に食べたものとは…。さらに登場したのは、俳優の一ノ瀬ワタル。『DOWNTOWN+』には「事前段階から年額会員になった」と明かし、松本は感謝を伝えた。
続いて、東京本部に駆け付けた芸人が次々と登場し、ネタ見せや爆笑トークを展開。また、とある街中に出現する芸能人の写真をこっそり撮影してXに投稿するという視聴者参加型企画「DOW+GO（ダウプラゴー）」の2回目が1月11日に行われ、大阪市内にスギちゃんが出現することが明らかになった。
配信中には観客にも雑煮が振舞われ、終始、笑い声と歓声が起きるなど、大いに盛り上がった。
