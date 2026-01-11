野球評論家の張本勲氏が１１日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）にスペシャル御意見番としてスタジオ生出演した。

番組では、西武・今井達也投手がアストロズ、巨人・岡本和真内野手がブルージェイズに入団したことを報じた。

日本のトップ選手が相次いでメジャーリーグへ移籍することに張本氏は「全般的に困りましたね」と指摘し「こんなにいい選手がどんどん、アメリカに行くと日本のプロ野球がダメになるから」と説いた。

続けて「それでも行きますわね。給料が１０倍、１５倍違いますから」と解説していた。

さらに岡本について打撃のＶＴＲを紹介した上で「左足を見てください。ちょっと足を上げるんです」とし「上げる必要がないんです。あれだけ上げてもどこでタイミングを取るのか難しいんです」と解説した。

さらに「上げていい人ととよくない人がいるんです」とし岡本は「勢いで打ちたいんです。遠くへ飛ばしたい」と解説し「彼の力だったら５０本ぐらい打ってくれないと。行くんなら私らは期待しています」とエールを送った。

さらにドジャース・大谷翔平投手の打撃を参考にして欲しいと提言し「いい目標があるから、頑張ってもらいたい」と激励した。