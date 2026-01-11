【25年ドラフト選手の“家庭の事情”】#11

横田蒼和

（山村学園・内野手・18歳）

◇ ◇ ◇

物心つく前から、周囲に野球があった。

横田の両親はともに埼玉・東松山市役所に勤める。父・信行さん（54）は文武両道の県立松山高校で三塁手だった。母・幸子さん（52）はソフトボール経験者だ。

兄の修大さん（24）は横田と同じ埼玉・山村学園高で投手兼遊撃手として活躍。姉の萌里さん（21）も母と同じくソフトボールを経験。祖母の静江さん（78）を含めた6人家族で、東松山市内の2世帯住宅に暮らしている。

信行さん、幸子さんは西武ライオンズのファンクラブ会員。野球一家で生まれ育った横田がグラブとバットを手にするのは、必然だった。

「秋山幸二選手のファンでした。バク宙ホームインも球場で見たんです」と、幸子さんがこう続ける。

「主人がコーチをやっていた地元の松山リトルファイターズに6歳上の兄が所属していました。蒼和も赤ちゃんの頃から練習場などに連れて行って、コーチや他の父兄と野球で遊んだり、家の中でも壁当てをしていました。遊ぶおもちゃも野球に関するもの。車のおもちゃを買ってあげても、すぐに飽きちゃうんです（笑）。正式に松山リトルに入団したのは小学校1年生の時。いつの間にか入っていた感じです」

小6で西武ライオンズのジュニアチームに所属。松山中に進学すると、兄と同じ行田シニアに入団したが……。

「（行田シニアの）茂原監督は『本当に西武のジュニアにいたの？』なんて言っていませんでしたか？」

とは、幸子さん。ずばりその通り。行田シニアの茂原浩一監督が話を引き取る。

「プロのジュニアチーム出身の子は、総じて実力が抜けていますが、入団当初の横田は遊撃の守備でよくエラーをして、打撃も……。思わずご両親に『ほんとにジュニアですか？』と言ったこともあります（笑）」

幸子さんも「ジュニア時代は打てないし、守れなかった」と認めるが、それでも幸子さんも茂原監督も、「力がついてきたのは中学時代から」と口を揃える。

茂原監督は「横田の打撃が目立ち始めたのは2年生の春ごろでした」と、こう続ける。

「きっかけは冬場の練習だと思います。横田はテイクバックの際、左手が背中側に入るクセがありました。ウチで指導をしている足利高校OBの石川コーチがそのクセを修正。元々、広角に打てるタイプでしたが、以前より逆方向にも二塁打、三塁打の長打を打てるようになり、守備も3年生になる頃には肩が強くなった。シニア選手権の予選では、凄いプレーもあった。横田の同級生で山梨学院高に進学した横山悠（今春、立正大に進学予定）がマスクをかぶっていたのですが、走者一、三塁で相手チームが重盗を仕掛けてきた。横山はすぐさま二塁に送球。ベースカバーに入っていた横田は一塁走者には目もくれず、間髪を入れずにバックホーム。見事、本塁アウトです。高校生並みのプレーじゃないか！ と驚きましたよ」

山村学園時代は「うまさ」に加え、「パワー」も身に付けた。高校通算25本塁打は、在学時の10キロ以上増量と無関係ではないだろう。

幸子さんは「どうしても甲子園に出てほしかったので、『支えなきゃ！』という一心で私も頑張りました」と、こう続ける。

「学校の管理栄養士の方に、1カ月くらい毎日の食事の写真を送ってアドバイスをもらいました。そうやって勉強しながら、肉も脂身の多いものを避けて、量はこれくらい、塩分は……と食事を作っていました。蒼和も意識が高く、お米の量も『今日は400グラムだな』とか『体重が落ちたから700グラム食べよう』などと、自分自身で管理していました」

甲子園出場こそかなわなかったものの、横田はプロ入りの夢をかなえた。野球一家の思いを背負い、憧れの西武で羽ばたきたい。

▽横田蒼和（よこた・そうわ） 2007年10月24日、埼玉県東松山市生まれ。松山リトルファイターズで野球を始め、行田シニアでは投手兼遊撃手。山村学園では強打の遊撃手として高校通算25本塁打と活躍した。右投げ左打ち。180センチ、87キロ。

◇ ◇ ◇

