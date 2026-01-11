【永田町番外地】#59

国民民主党・玉木代表まだまだ続く女難…連合・芳野友子会長にもケジメを迫られる

「国民民主をはじめとする野党にも協力を求めていく」

年が明け、高市早苗首相は5日の会見でわざわざ名指しでこう語った。その前日、2026年度予算案の早期成立に協力する意向を表明した玉木雄一郎代表の記者会見を意識しての発言である。6日には自民党の鈴木俊一幹事長が記者会見で「3党連立という形になれば日本の政治の安定がしっかりと確立される」と言えば、さらにその翌日には維新の吉村洋文代表、藤田文武共同代表が国民民主の連立入りについて「非常に私たちとも考え、政策観の近しい政党だ」との認識を示した。

自民、維新は衆院の与党会派で過半数ぎりぎりの233議席を確保したが、参院では6議席不足している。国民民主へのラブコールが日ごと高まるワケだ。

もっとも、国民民主の態度は煮え切らない。一時は財務大臣起用を打診されてその気になった玉木は、参院の伊藤孝恵国対委員長ら同党の反高市派に反対されて踵を返し、それ以降は連立入りについて何度問われても「（与党との関係は）幅も深さも広がるが、具体的にどうするかは今後の話だ」と言葉を濁してきた。さらにここにきて国民民主の支援組織であり最大のスポンサーでもある「連合」の芳野友子会長が5日の記者会見で「立憲民主と国民民主が野党の立場で政権に対峙していく体制が必要だ」と語り、国民民主の連立入りを「看過できない」と強い調子で牽制している。

芳野が立場上、連合自体の左右分裂を誘発することにもなりかねない国民民主の連立入りに反対するのは当然だが、一方で芳野は高市政権の生みの親でもある麻生太郎副総裁とは古くからの飲み仲間であり、電話一本で話ができる関係でもあるのだ。

「彼女の言葉を額面通りに受け取らない方がいい。連合の労働政策を実現するためには、むしろ国民民主の政権与党入りは歓迎すべきことですよ」

記者会見後に行われた連合主催の新年交歓会に出席した単産労組の幹部のささやきである。

「会場には立憲の野田（佳彦）代表や公明の斉藤（鉄夫）代表も招かれ、司会者が来賓一人一人の名を呼び上げ紹介しましたが、玉木の時は拍手がすごくてなかなか鳴りやまなかった」と、この幹部は国民民主の政権入りへの期待を隠さない。

通常国会は23日に召集予定だ。3月末、国民民主が新年度予算案の採決に賛成すれば、もはやだれにも止められない。事実上の自維国連立政権の誕生である。 （特命記者X）