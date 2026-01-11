昨年からテレビ局の人気女子アナウンサーの退社が相次ぎ、この1カ月以内にフジテレビの藤本万梨乃（30）とTBSの良原安美（30）も退社。群雄割拠時代に突入した女性アナウンサーのマーケットで、業界関係者が“サバイバルレースの勝者になる”と予想するのが、3月ごろまでにNHKを退職するといわれている和久田麻由子（37）だ。

【写真】和久田麻由子アナNHK退職で桑子真帆アナ一強体制確立！ 「フリー化」封印し局内で出世街道爆走へ

「ニュース7やニュースウオッチ9、紅白歌合戦の総合司会と幅広いキャリアの和久田には、八面六臂の活躍が期待されています。NHKからの退社組には有働由美子（56）、武田真一（58）、大越健介（64）らがいますが、その安定したアナウンススキルは視聴者に強い信頼感を与えています」（テレビ関係者）

多くのスポーツ紙や週刊新潮は、和久田の4月以降の初仕事について「日本テレビで土曜夜10時に新設される報道番組」と報道しているが、この時間帯はTBS系列で、局の顔・安住紳一郎（52）がMCを務める「情報7daysニュースキャスター」が好視聴率をキープしている。

そこに日本テレビは民放初レギュラーという話題を引っ提げた和久田の報道番組をぶつけて、安住から視聴率を削り取りたいという思惑のようだ。

ちなみに日本テレビの同枠は、2年弱にわたって有働と松下洸平（38）がMCを務めた「with MUSIC」をオンエアしているが、視聴率の低迷を理由に3月で終了が発表されている。

「和久田の獲得にはTBSも名乗りを上げ、若返りをテーマに『サンデーモーニング』のMCを、NHK退職組の先輩である膳場貴子（50）からバトンタッチさせようとしている、という噂もありました」（別のテレビ関係者）

局アナからフリーになる決め手とされているのは、やはり何といってもギャラの問題だろうが、和久田の場合“1本約100万円”と推定されていて、おそらくNHK在籍時と比べると、単純計算で年収は約3倍増になりそうだ。

もうひとり、3月いっぱいで退社するといわれ、その後の活躍が注目されている女子アナが日本テレビの岩田絵里奈（30）だ。

日テレの女子アナといえば、中村倫也（39）との結婚で最上級に好感度を上げている水卜麻美（38）が局の顔と言えるだろうが、“ポスト水卜”の1番手とみられていたのが岩田だった。中学2年生から“岡崎歩美”という芸名を持ち、大手芸能事務所でタレント活動をしていた岩田の流出を、局内外から惜しむ声が早くも出ている。

「局アナというくくりにはもったいない人材だと思いますよ。それに4月からの所属は、元日テレアナウンサーの羽鳥慎一（54）が稼ぎ頭の『テイクオフ』という事務所です。羽鳥の活躍を改めるまでもなく、事務所の営業力を考えれば、岩田のこれからの活躍、成功は揺るがないだろうというのが関係者の共通した認識です」（芸能プロダクション関係者）

岩田の退社後に関して、一番近い未来予想図は、2014年にTBSを退社した田中みな実（39）だともいわれ、写真集の発売はもちろん、タレントとしてMCとして、本人がやる気さえあれば女優としての将来も明るいと噂されている。

最近で言えば、テレビ東京を23年3月いっぱいで退社し、グラビアアイドルとして、タレントとしてファンクラブも開設した森香澄（30）にも言えることだが、本人の上昇志向が強ければ強いほど、業界内では“使い勝手がいい”と高評価を得られる。

キャラが違う和久田と岩田はすみ分けができそうだが、混沌としたサバイバルレースの勝者に輝くのは一体誰なのか。

（芋澤貞雄／芸能ジャーナリスト）